Кубок Азії, група D, 1-й тур

Японія – В'єтнам – 4:2

Голи: Мінаміно, 11, 45 Накамура, 45+4, Уеда, 85 – Нгуєн, 16, Пхам, 33

Японія – один із фаворитів турніру. В першому турі японці грали проти В'єтнаму і змусили своїх фанатів понервувати.

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Обидві команди розпочали зустріч дуже активно. За пів години глядачі побачили три голи. Збірну Японії в першому таймі підвів воротар, який може взяти на себе частину провини за обидва м'ячі. Утім, ще до завершення першого тайму Мінаміно зумів допомогти команді не тільки відігратися, а й вийти вперед. Екс-гравець Ліверпуля зависав у свій актив два голи та результативну передачу. У другому таймі Японія мала бажання забити ще. Вдалося це зробити аж на 85 хвилині. У підсумку "самураї" перемогли з рахунком 4:2.

Збірна Японії наразі очолює групу D з трьома балами. Індонезія та Ірак зіграють завтра, 15 січня.

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