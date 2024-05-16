Це чемпіонство стало для "кельтів" 12-м в останніх 13 сезонах. Команда Брендана Роджерса здобула розгромну перемогу на стадіоні Регбі-парк із рахунком 5:0, хоча у двох попередніх матчах поступалася Кілмарноку в гостях. До слова, цього сезону суперник Селтіка не був хлопчиками для биття – команда Дерека Макіннеса гарантувала собі четверте місце за підсумками сезону, а разом із ним – квиток у єврокубки.

Селтік переміг Рейнджерс в Олд Фірм та фактично гарантував собі чемпіонство – один гравець забив у свої і вилучився

Найкращий гравець сезону в чемпіонаті Шотландії Метт О'Райлі оформив у цій зустрічі дубль і відзначився гольовою передачею. В останньому турі команда Роджерса зможе відсвяткувати свій успіх у домашньому матчі з Сент-Міреном.

Цей чемпіонський титул став для Селтіка 54-м у клубній історії. Тим самим "зелено-білі" практично наздогнали свого головного конкурента Рейнджерс за цим показником – у сусідів на одне чемпіонство більше. Селтік зустрінеться з Рейнджерс в останньому офіційному матчі цього сезону 25 травня – обидві команди з Глазго розіграють фінал Кубка Шотландії.

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