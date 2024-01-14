Бойовий перший тайм

Евертон взяв дуже активний старт, видавши активну 10-хвилинку з моментами. Причому перший з них належав Миколенку – Віталій підібрав м'яч за межами штрафного після заблокованого пострілу Данджуми, після чого пробив у дотик. Неточно!

Миколенко відверто розповів про взаємини з тренером Евертона

Ще за хвилину високий пресинг "ірисок" вилився у помилку бірмінгемців на стадії білд-апу. Онана ледь не перехопив пас на голкіпера, влетівши у нього ногою. А ще був стандарт, з якого Гарнер пробив у стінку. Після цього тиск підопічних Шона Дайча зник, а Вілла захопила контроль над грою.

І вже на 13-й хвилині команда Унаї Емері могла відкривати рахунок. Контратака з передачею у зону між захисниками була прийнята Воткінсом, якому залишалося пробити з правого краю. Пікфорд парирував. На 18-й же йому таки довелося виймати м'яч із сітки – Астон Вілла розіграла кутовий, завершивши його ударом Морено метрів з 22-х. Точно в дальній кут!

От тільки потім почався довгий перегляд VAR, який знайшов офсайд у Бейлі. Взяття воріт скасували.

На 29-й хвилині ямаєць спробував забити сам, отримавши пас на правий край штрафного й бахнувши у ближній кут, однак Пікфорд виручив Евертон.

Поступово гра почала заспокоюватись, що ледь не вилилось у катастрофу для Астон Вілли. На 45-й хвилині Данджума вивів Калверта-Льюїна на побачення з Мартінесом, а йому паралельним курсом допомагав Гарнер. Домінік поскупився на пас, пробивши сам – Еміліано парирував, а потім ще й витягнув добивання від Гарнера! Зрештою, команди відправились відпочивати за нулів на табло.

Трекер очікуваної гостроти в першому таймі. Помітна відчутна перевага Астон Вілли

Другий тайм

По перерві матч став більш рівним, а моментів довгий час не виникало. До завершальної частини зустрічі пригадується тільки два небезпечних епізоди – на 60-й хвилині Макгінн щільно пробив з-за меж штрафного повз ліву стійку воріт "ірисок", а на 61-й господарі відповіли. Гаррісон покотив з правого флангу під удар Данджумі, а той з лінії карного майданчика бахнув повз дальній кут.

В середині другого тайму бірмінгемці повернули ініціативу, але нічого цікавішого за подачу з кутового на Дюрана організувати не вдалося (його удар головою взяв Пікфорд). Евертон впевнено тримав Астон Віллу на дистанції, хоча ледь не посипався наприкінці зустрічі. На 85-й хвилині Кеш замикав простріл з лівого флангу, пробивши з близької відстані, але спробу накрили в останню мить.

На 88-й хвилині Дюран знову замикав подачу, але цього разу м'яч пройшов повз ворота. У підсумку, фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Шорн Дайч вперше за шість матчів не програв Унаї Емері, а Евертон відірвався від зони вильоту – нехай і на одне очко.

Миколенко провів хороший матч

Віталій цього разу зосередився виключно на обороні. Його залученість до атак обмежилась моментом на 5-й хвилині, а також вриванням у штрафний на 45-й. Українець відкрився під діагональ і скинув м'яч вздовж воріт, але Мартінес перехопив – а лайнсмен помітив офсайд.

Загалом же наш земляк перетинав чужу половину вкрай рідко. Навіть пасів було обмаль – всього 13.

Зі своїми безпосередніми обов'язками Миколенко впорався на відмінно. По-перше, варто відзначити хорошу роботу з орієнтирами та керування своїм тілом. Віталій майже ніколи не втрачав своїх суперників і намагався ставити корпус так, щоб завжди бути готовим до ривка. Почасти його рухи з нападниками Вілли виглядали синхронними.

По-друге, Миколенко видав дуже хорошу статистику.

По-третє, екс-динамівець двічі виручив Евертон. Вперше це сталося на 13-й хвилині, коли Воткінс пробивав з близької відстані. Саме Миколенко підчистив епізод, першим опинившись на відскоку й зберігши м'яч для команди. Взагалі, у матчі виникало немало дрібних ситуацій, в яких від Віталія вимагалася уважність та концентрація – він їх давав.

Можна також відзначити епізод на 90+5-й хвилині, коли Миколенко вибив м'яч з-під ніг Дзаньйоло, не давши йому виконати простріл. Дуже хороший таймінг для відбирання, і це на межі сил!

На 86-й же Миколенко врятував Евертон по-дорослому, накривши удар Кеша з лінії воротарського. Українець ще й встиг м'яч вибити, але Онана завадив, внаслідок чого атака продовжилась. Пікфорд врятував, парирувавши постріл Макгінна.

Треба відзначити, що з 53-ї хвилини Миколенко грав із пов'язкою на голові. Наш земляк розбив голову при зіткненні з Тарковскі, однак продовжив гру. Таке в Англії люблять.

Словом, сьогодні ми можемо пишатись Миколенком. Черговий успішний матч. Великою мірою, саме його старання і визначили долю зустрічі.

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