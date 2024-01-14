Віктор Циганков повернувся до заявки Жирони після місячної відсутності, але поки обмежився лавою запасних. Артем Довбик вийшов з перших хвилин. Каталонці гостювали в абсолютно найгіршої команди Ла Ліги. Альмерія досі не знала смаку перемог, набравши жалюгідні 5 очок за 19 турів. Матч першого кола на Монтіліві завершився побиттям аутсайдера 5:2 з дублем Довбика.

Реал – Барселона: фанати одностайно обрали між Луніним і Кепою на фінал Суперкубка Іспанії

Нинішня зустріч не мала нічого спільного з турнірною таблицею і прогнозами. Альмерія дуже солідно провела перший тайм, створивши кілька супермоментів. Особливо запам'ятався шанс Аррібаса на 36-й хвилині – вінгер господарів головою примудрився схибити з кількох метрів. Центрбек Едгар Гонсалес шокував фінтами у карному майданчику Жирони, проте також пробив над воротами.

Sergio Arribas misses a huge chance ? pic.twitter.com/947P9HMzB9 — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) January 14, 2024

Команда Мічела виглядала безідейно і не могла нормально доставити м'яч до Довбика. Українець не завдав жодного удару за тайм, перетнувшись з м'ячем лічені рази. Савіо та Циганков почали розминатись наприкінці 45-хвилинки, але тренер Жирони обійшовся без замін у перерві.

Дарма. Каталонці так само імпотентно провели старт другої половини, і Циганков вийшов на 57-й хвилині в рамках подвійної заміни. Дует українців разом пограв недовго, оскільки незабаром Мічел випустив Стуані замість Довбика. З відривом найгірший виступ Артема в Іспанії – 67 хвилин, жодного удару, 18 дотиків до м'яча і оцінка 6,4 від Sofa Score (друга з кінця в Жироні).

Втручання Мічела ніяк не покращували гру гостей. Більше того, на 80-й хвилині вони залишились у меншості. Алейш Гарсія відверто потягнув за футболку Мелеро, який рвався на рандеву з кіпером. Фол останньої надії і пряма червона.

Арбітр додав 7 хвилин, проте нулі трималися на табло до фінального свистка. Альмерія залишається на дні таблиці, а Жирона стала одноосібним лідером завдяки зайнятості Реала в Суперкубку Іспанії. Втім, навряд Мічел похвалить підопічних за такий перфоманс. Наступний матч – 21 січня прийом Севільї, яка також веде боротьбу за виживання.

Челсі завдяки пенальті обіграв Фулхем – велике повернення, рекорд Почеттіно і неприємний сигнал для Мудрика