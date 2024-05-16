Михайлу Мудрику довелося достроково завершити виїзний поєдинок проти Брайтона (2:1) ще у першому таймі. Після зіткнення із захисником "чайок" Таріком Лемпті, українець завалився на газон і не зміг самотужки підвестися. Покидати футбольне поле довелося з допомогою бригади клубних медиків.

Арбітр зустрічі, як і рефері, які працювали на VAR, не побачили нічого злочинного у діях Лемпті, попри те, що на повторах помітно, як вихованець академії Челсі навмисне виставляв плече, яке призвело до удару по голові Мудрика. Згідно з правилами, якщо у гравця є підозра на струс мозку, то на повне обстеження та відновлення потрібно 7 днів. Тому сезон для Михайла у Челсі завершено, адже участі в останньому матчі проти Борнмута він не братиме. Про це і не тільки дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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