Украина

Шахтер прибыл на сборы в Турцию и начал подготовку ко второй части сезона. Шахтер официально объявил о переходе первого в истории клуба победителя Лиги чемпионов.

Кривбасс объявил о подписании второго зимнего новичка. Полесье закрыло трансфер экс-игрока Динамо и Шахтера. Динамо пока не увидит своего новичка.

Наши за границей

Лунин выиграл Суперкубок Испании, устроив шоу сэйвов в Класико – Реал разгромил Барселону. Андрей сыграет и в Кубке Испании против Атлетико. Героические действия Миколенко помогли Эвертону удержать ничью с Астон Виллой.

Жирона сенсационно потеряла очки на поле худшей команды Ла Лиги – слабое выступление Довбика, Цыганков тоже не поразил. Трубин помог Бенфике не отстать от лидера – сильный матч украинца, несмотря на подставу защитников.

Мир

Япония в супертяжелом матче Кубка Азии едва избежала позора, Иран разбил Палестину, а ОАЭ уверенно обыграли Гонконг. Египет чуть не опозорился в дебюте на КАН-2023, а Нигерия неожиданно не смогла обыграть андердога.

Манчестер Юнайтед расписал эффектную ничью с Тоттенхэмом. Милан уверенно разобрался с Ромой и закрепился в топ-3 Серии А. ПСЖ обыграл вице-чемпиона в центральном матче французского уик-энда.