Вечірка для Вінісіуса у першому таймі

Барселона не так і погано розпочала Класіко, одразу організувавши хороший момент і ніби-то нормально прикриваючи Вінісіуса. Зокрема, той вривався у штрафний вже на 3-й хвилині, але Крістенсен майстерно відібрав у нього м'яч. Взагалі, бразилець у останніх матчах проти Барси виглядав неідеально – не в останню чергу через спротив Араухо, якого Хаві знову кинув на фланг під Жуніора.

Втім, вже на 7-й хвилині Вінісіус відкрив рахунок. Вінгер просто не став грати з Араухо, відкрившись у центрі під розрізний пас Беллінгема. Пас був доволі м'яким і повільним, але Кунде не зміг його перехопити – як наслідок, Вінісіус вийшов віч-на-віч. 1:0.

Рівно за хвилину каталонці помилились під пресингом Реала. Епізод завершився пострілом Родріго з лінії штрафного, який парирував Пенья. На 10-й же хвилині кіпер Барселони був безсилим – Родріго відкрився за Крістенсеном і втік, прийнявши шикарну передачу від Карвахаля. Далі сталося вривання у карний майданчик, пас на дальню стійку та замикання Вінісіуса. Араухо не встиг за бразильцем. 2:0!

Вінісіус став першим футболістом у ХХІ столітті, якому вдалося оформити дубль у Класіко в стартові 10 хвилин. Востаннє це вдавалося Гарі Лінекеру у 1987-му (але англієць впорався за 5 хвилин), а гравці Реала мали таке досягнення аж у 1978-му. Крім того, бразилець оновив рекорд 70-річної давнини – він забив два голи Барсі за 178 секунд. Востаннє представники "королівського клубу" провертали подібне у 1953-му.

Не дивно, що після такого успіху Мадрид взяв паузу в загостренні гри. "Вершкові" в принципі не планували її вести – вони працювали через пресинг і закидання за спину високій лінії оборони, а контроль м'яча опускався до 34%. Але і цього вистачило для третього гола.

На 37-й хвилині Вінісіус увірвався в центр штрафного й був готовий замикати подачу Карвахаля, але потім відчув руку Араухо на спині та впав. Пенальті! Сам постраждалий його і реалізував. Таким чином, Вінісіус став першим футболістом у ХХІ столітті, якому вдалося оформити хет-трик у Ель Класіко за 39 хвилин.

Крім того, Вінісіус став лише п'ятим футболістом за всю історію Ель Класіко, якому вдалося забити тричі до перерви.

Реал теж оновив рекорди. Мадридці стали першою від заснування Суперкубка Іспанії (1982 рік) командою, якій вдалося забити 8 голів за два матчі.

Лунін стримав Барселону на найважливішому відрізку. Питань до українця не було

А все могло піти інакше, якби на 5-й хвилині Барселона відкрила рахунок. Лєвандовскі отримав проникну передачу на правий кут воротарського, однак Лунін вчасно вийшов з воріт. Поляк намагався проштовхнути м'яч повз нього – українець не дав! Після цього він лежачи ще й взяв добивання від Гюндогана, хоча воно вийшло вкрай кволим і неточним.

Все могло піти інакше і на 12-й хвилині, коли каталонці могли скоротити відставання в рахунку. Торрес обігрався з Педрі та пробив з лету з лінії штрафного – Реал врятувала поперечка, однак на добиванні опинився Лєвандовскі. Роберт вистрілив у ближню дев'ятку, але Лунін виконав сейв!

Зрештою, все могло піти інакше на 27-й хвилині, коли після обрізки Менді віч-на-віч вийшов Ферран Торрес. Щоправда, кут був гострим, але прошити нашого голкіпера такий майстер міг би. Не прошив – Лунін парирував ногами!

У підсумку, Барселона забила аж на 33-й хвилині. Тут вже питань до Луніна бути не могло. Після подачі з лівого флангу Менді вибив м'яч, однак його на лінії штрафного підхопив Лєвандовскі. Поляку вдався шикарний удар з підйому – точно в дальній кут, без особливих шансів для голкіпера. Хоча Андрій долонею зачепив сферу.

До речі, Роберт став найбільш віковим автором гола в історії Ель Класіко (поляку на момент рекорду стукнуло 35 років і 146 днів). Попереднім лідером у рейтингу був Пако Хенто – легендарний мадридиста зробив це у 1969-му.

Єдиний епізод, у якому до Луніна могли виникнути питання, стався на 5-й компенсованій до першого тайму хвилині. Українець вистрибнув на перехоплення навісу з кутового – втім, він або не дістався до м'яча, або йому завадив Рюдігер. Хай тайм як, а на підбиранні опинився Педрі, який з меж штрафного пробив у праву дев'ятку. Вийшло трохи неточно.

В другому таймі Лунін не те щооб нудьгував, але моментів не виникало до 80-ї хвилини. Саме тоді свіжий Феліш прийняв м'яч у штрафному, ефектно підробивши його п'яткою й фактично вивалившись віч-на-віч. Жоау потужно вистрілив низом – Андрій парирував!

У всій цій історії тішить, що Лунін не просто видав топовий матч. Українець видав його після провалу Кепи в півфіналі – контраст був просто шаленим. Навіть в епізодах, де Андрій не міг виручити, в очі впадала готовність до ударів та гри на виходах. Він не пропускав м'ячі поглядом, а догравав до кінця. Браво!

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Реал не став форсувати гру по перерві, як не робив цього і після другого забитого. У Барселони ж не виходило навіть натяків на гостроту біля чужих воріт. Як наслідок, моментів не виникало до 64-ї хвилини, коли мадридці вколотили четвертий гол.

Показово, що він стався після провальної атаки "блаугранас". Реал плавно, без особливих прискорень, розігнав відповідь. Вальверде прийняв передачу на хід правим флангом, спокійно подивився у штрафний та подав на дальній край – Вінісіус же підхопив м'яч і прострілив повз Араухо й свіжого Ямала.

Кунде вибив сферу на Родріго, а той одразу ж пробив метрів з 10-ти. 4:1! Таким чином, Реал забив 4 голи Барселоні у двох з трьох останніх Ель Класіко. Стільки ж разів, скільки у попередніх 73-х зустрічах.

"Бланкос" могли і п'ятий організувати на 79-й хвилині, однак свіжий Браїм Діас запоров вихід віч-на-віч, а постріл Джуда з підбирання заблокував Кунде. На лінії воріт. Цей епізод стався вже за гри в нерівних складах – на 71-й хвилині Араухо не зміг вибити м'яч з-під Вінісіуса, зате чиркнув його шипами по нозі. Арбітр без вагань показав уругвайцю другу жовту.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Реала з рахунком 4:1. "Королівський клуб" бере реванш за винос у Суперкубку-2023.

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