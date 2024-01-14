Португалія, 17 тур

Бенфіка – Ріу Аве – 4:1

Голи: Ді Марія, 29, Антоніо Сілва, 61, Маркос Леонардо, 80, Жоау Маріу, 90+1 – Гуга, 9

Лісабонці протягом семи років неодмінно перемагають Ріу Аве. Ось і сьогодні інтриги ніхто не чекав, адже зустрічалися один із лідерів і команда із зони вильоту. Однак саме андердог відкрив рахунок. Жодних питань до Анатолія Трубіна, якого в цьому моменті підставили захисники.

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Український голкіпер за цей матч здійснив чотири сейви й має 2,14 Goals prevented. Його надійна гра стала однією з причин камбеку "орлів". Хоча по-справжньому Бенфіка увімкнулася після вилучення в складі суперника. Три з чотирьох своїх голів вона забила, граючи в більшості.

Завдяки цій перемозі (четвертій поспіль, між іншим) Бенфіка не дозволила Спортінгу піти у відрив. Відставання від лідера досі становить одне очко.