Чемпіоншип, плей-офф (1/2 фіналу)

Лідс – Норвіч – 4:0

Голи: Груєв, 7, Піру, 20, Рюттер, 40, Саммервілл, 68

Лідс став першим фіналістом плей-офф Чемпіоншипа. У четвер команда Даніеля Фарке розгромила Норвіч із рахунком 4:0 і тепер перебуває в очікуванні свого суперника, який визначиться в очній зустрічі муж Вест Бромвічем і Саутгемптоном.

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На Елланд Роуд сталося "побиття немовляти". Якби не воротар "канарок" Ангус Ганн, розрив у рахунку міг бути набагато більшим. Після матчу екс-півзахисник Норвіча Девід Фокс у коментарі ВВС зазначив, що подивився матч "чоловіків проти хлопчиків".

Фінал плей-офф Чемпіоншипа відбудеться 26 травня в Лондоні на Вемблі. Нагадаємо, що Лестер та Іпсвіч отримали прямі путівки в АПЛ за підсумками сезону.

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