Європа

Манчестер Сіті вистраждав перемогу над Тоттенхемом. Холанд зламав прокляття Пепа і здолав найважчий бар'єр на шляху до чемпіонства. Астон Вілла вперше вийшла в Лігу чемпіонів. Барселона готує сенсаційний обмін з Атлетіко.

Наші за кордоном

Лунін програв Куртуа з тенісним рахунком – в Іспанії визначили воротаря Реала на фінал Ліги чемпіонів. Реал відпустить Андрія лише за фіксовану суму. Українець не потратив у старт на сьогоднішній матч – Мадрид з Куртуа здобув найбільшу перемогу в сезоні.

Жирона програла Вільяреалу, не зумівши повернути другу позицію. Віктор Циганков міг забивати двічі, а Артем Довбик не вразив.

Україна

Динамо цікавиться дебютантом збірної України і своїм "нічним жахом" – на трансфері особисто наполягає Шовковський. Полісся офіційно підписало форварда європейської збірної. Рух відмовився від трансферу українця з Європи.

Динамо визначається з місцем проведення домашніх матчів в єврокубках, обираючи з трьох варіантів. Карпати визнані критично важливими для функціонування економіки – працівники отримають бронь від мобілізації. Призначили арбітра на фінал Кубка України.