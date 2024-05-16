Тренерський штаб"синьо-жовтих" визначився з гравцями, які візьмуть участь у підготовчому зборі до чемпіонату Європи у Німеччині.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив основний список футболістів збірної України, які зіграють у товариських матчах перед стартом Євро-20204, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Окрім того, у національній команді обрали шістьох виконавців, які увійшли до резерву (цікаво, що Буяльський та Сікан ділять 2-гу сходинку у списку бомбардирів УПЛ (по 10 голів).

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Анатолій Трубін (Бенфіка), Андрій Лунін (Реал Мадрид).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – Шахтар), Олександр Тимчик (Динамо), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут), Олександр Сваток (СК Дніпро-1), Максим Таловєров (ЛАСК), Богдан Михайліченко (Полісся).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі – Динамо), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі – Шахтар), Олександр Зінченко (Арсенал), Віктор Циганков (Жирона), Михайло Мудрик (Челсі), Сергій Сидорчук (Вестерло), Руслан Маліновський (Дженоа).

Нападники: Артем Довбик (Жирона), Роман Яремчук (Валенсія), Владислав Ванат (Динамо).

Резервний список: Дмитро Різник, Данило Сікан (обидва – Шахтар), Денис Попов, Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв (усі – Динамо), Єгор Ярмолюк (Брентфорд).

Нагадаємо, національна команда розпочне підготовку до фінального турніру 30 травня в німецькому Нюрнберзі, де 3 червня проведе товариський матч із господарями Євро-2024. Наступного дня наша команда вилетить до Варшави, де 7 червня зіграє з Польщею 7 червня. Заключною грою передтурнірного збору стане зустріч з національною командою Молдови 11 червня в Кишиневі.

12 червня національна команда прибуде до місця постійної дислокації на Євро-2024 – містечка Вісбаден. До слова, остаточна заявка збірної України на Євро-2024 буде оголошена 7 червня.

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