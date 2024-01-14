Франція, 18 тур

Лілль – Лор'ян – 3:0

Голи: Девід, 37, Кабелла, 90, Жегрова, 90+2

Метц – Тулуза – 0:1

Гол: Сьєрро, 12

Вилучення: Ерелле, 72 (М)

Нант – Клермон – 1:2

Голи: Молле, 47 – Ніколсон, 29, Аллевіна, 89

Вилучення: Траоре, 73 (Н)

Брест – Монпельє – 2:0

Голи: Магнеті, 28, Ле Дуарон, 90+2

Гавр – Ліон – 3:1

Голи: Льоріс, 18, Саббі, 50, Опері, 62 – Ляказетт, 54

Вилучення: О'Браєн, 30 (Л), Чалета-Цар, 90 (Л)

Ланс – ПСЖ – 0:2

Голи: Барколя, 30, Мбаппе, 89

Вилучення: Граді, 45+2 (Л)

Нереалізований пенальті: Франковскі, 6 (Л)

У центральному матчі дня зустрілися чемпіон і віцечемпіон Франції. ПСЖ приїхав у гості до Ланса та здобув мінімальну перемогу. Вирішальний гол забив Барколя, якому хороший пас у розріз дав Мбаппе. Щоправда, Ланс міг вже на шостій хвилині відкрити рахунок. Франковскі не реалізував пенальті, пробивши по центру воріт в Доннарумму. Весь другий тайм господарі грали в меншості після вилучення Граді. Наприкінці зустрічі Мбаппе з гострого кута встановив підсумковий рахунок.

Ліон перервав серію перемог, поступився на виїзді Гавру та залишився в зоні вильоту. Брест обіграв Монпельє та піднявся на третє місце в таблиці. Паулу Фонсека з Ліллем йде на п'ятому місці, розгромивши Лор'ян. У битві аутсайдерів Тулуза втримала перемогу проти Метца та вибралася з небезпечної зони.