Головні новини 30 травня: УПЛ повернулася з карантину, Зоря програла, Динамо випало з трійки, коронавірус в Карпатах

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 30 травня.

Україна

Прем'єр-ліга повернулася з карантину – відбулися перші поєдинки 24-го туру. Десна у матчі-відкритті перемогла на виїзді Колос. Чернігівці посунули Динамо на четверту позицію УПЛ. Зоря не відірвалася від конкурентів, поступившись в шикарному матчі зі скандальним арбітражем Олександрії. Все вирішив суперечливий пенальті на останніх хвилинах.

Футболісти Карпат здали позитивні тести на COVID-19, тому сьогоднішній матч з Маріуполем не відбудеться. Карпати не оскаржуватимуть можливу технічну поразку. З'явилися чутки, що коронавірус в клуб приніс захисник, який важко переносить хворобу, однак львів'яни запевнили, що ні в кого немає симптомів. ЗМІ розкрили імена хворих "левів".

СК Дніпро-1 впевнено обіграв Олімпік та закріпив претензії на Лігу Європи. Сьогодні відбудеться центральний матч туру Шахтар – Динамо. Незабаром на сайті з'явиться анонс зустрічі. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію, оперативно повідомить усі новини та розбере поєдинок на деталі.

Наші за кордоном

Шахтар та Брюгге офіційно домовились щодо трансферу Едуарда Соболя. Наступний сезон 25-річний українець також проведе в Бельгії на правах оренди. Брюгге презентував нашого гравця цікавим відео – прес-службі бельгійського клубу довелось вчити українську.

Юрій Вернидуб обіграв Леоніда Кучука та піднявся у зону Ліги Європи. Шахтар українського тренера має 6-матчева розкішну серію без пропущених голів у чемпіонаті Білорусі.

Богдан Бутко та Володимир Костевич не врятували Лех від поразки у матчі проти лідера чемпіонату Польщі. Іван Петряк з Фехерваром втратив очки у матчі проти аутсайдера, двоє українців допомогли Кішварді перемогти в першості Угорщини.

Європа

У Німеччині продовжують грати на повну – у розпалі 29-й тур Бундесліги. Баварія познущалась з Фортуни, відвантаживши 5 голів. Шальке продовжив ганебну серію заслуженою поразкою від слабкого Вердера – 11 матчів без перемог для "кнаппен".

Суперник Шахтаря несподівано поступився на власному полі Айнтрахту. Черговий позитивний результат здобула Герта – сьогодні читайте матеріал про берлінців на нашому сайті.

Як дограватимуть Серію А – з'явився новий проект календаря чемпіонату Італії. АПЛ провела нову хвилю тестування на коронавірус. Перша смерть від коронавірусу серед чинних футболістів – жертвою став 25-річний гравець.