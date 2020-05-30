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Неочікувана невдача Вольфсбурга у відеоогляді матчу проти Айнтрахта

20:48 563 Читать на русском
Неочікувана невдача Вольфсбурга у відеоогляді матчу проти Айнтрахта
Вольфсбург – Айнтрахт / фото із соцмереж

Вольфсбург зазнав домашньої поразки від франкфуртського Айнтрахта в поєдинку 29-го туру німецької Бундесліги. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів матчу.

58’ Кевін Мбабу
 
Андре Сілва 27’
Даїчі Камада 85’
Лукас Торро 90+5’
27’ Андре Сілва
58’ Кевін Мбабу
85’ Даїчі Камада
90+5’ Лукас Торро

Рахунок у середині першого тайму відкрили гості. Це Андре Сілва впевнено реалізував одинадцятиметровий за фол на собі, розвівши кіпера та м'яч по різних кутах.

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Вольфсбург змарнував кілька нагод ще до перерви, а зрівняв рахунок на 58-й хвилині. Арнольд класно навісив зі штрафного з правого флангу, а Кевін Мбабу ефектно головою переправив м'яч у дальній кут. Далі для перемоги більше зробили "орли". Як наслідок, на 85-й хвилині Даїчі Камада підключився до атаки другим темпом і впевнено скористався скидкою від Доста – 1:2.

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Відеоновини Німеччина Вольфсбург - Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Вольфсбург Вольфсбург
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