Неочікувана невдача Вольфсбурга у відеоогляді матчу проти Айнтрахта

Вольфсбург зазнав домашньої поразки від франкфуртського Айнтрахта в поєдинку 29-го туру німецької Бундесліги. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів матчу.

Рахунок у середині першого тайму відкрили гості. Це Андре Сілва впевнено реалізував одинадцятиметровий за фол на собі, розвівши кіпера та м'яч по різних кутах.

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Вольфсбург змарнував кілька нагод ще до перерви, а зрівняв рахунок на 58-й хвилині. Арнольд класно навісив зі штрафного з правого флангу, а Кевін Мбабу ефектно головою переправив м'яч у дальній кут. Далі для перемоги більше зробили "орли". Як наслідок, на 85-й хвилині Даїчі Камада підключився до атаки другим темпом і впевнено скористався скидкою від Доста – 1:2.

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