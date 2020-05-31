Главные новости 30 мая: УПЛ вернулась из карантина, Заря проиграла, Динамо выпало из тройки, коронавирус в Карпатах

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 30 мая.

Украина

Премьер-лига вернулась из карантина – состоялись первые поединки 24-го тура. Десна в матче-открытии победила на выезде Колос. Черниговцы подвинули Динамо на четвёртую позицию УПЛ. Заря не оторвалась от конкурентов, уступив в шикарном матче со скандальным арбитражем Александрии. Все решил спорный пенальти на последних минутах.

Футболисты Карпат сдали положительные тесты на COVID-19, поэтому сегодняшний матч с Мариуполем не состоится. Карпаты не будут оспаривать возможное техническое поражение. Появились слухи, что коронавирус в клуб принес защитник, который тяжело переносит болезнь, однако львовяне заверили, что ни у кого нет симптомов. СМИ раскрыли имена больных "львов".

СК Днепр-1 уверенно обыграл Олимпик и закрепил претензии на Лигу Европы. Сегодня состоится центральный матч тура Шахтер – Динамо. Вскоре на сайте появится анонс встречи. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию, оперативно сообщит все новости и разберет поединок на детали.

Наши за границей

Шахтер и Брюгге официально договорились о трансфере Эдуарда Соболя. Следующий сезон 25-летний украинец также проведет в Бельгии на правах аренды. Брюгге представил нашего игрока интересным видео – пресс-службе бельгийского клуба пришлось учить украинский.

Юрий Вернидуб обыграл Леонида Кучука и поднялся в зону Лиги Европы. Шахтер украинского тренера имеет 6-матчевая роскошную серию без пропущенных голов в чемпионате Беларуси.

Богдан Бутко и Владимир Костевич не спасли Лех от поражения в матче против лидера чемпионата Польши. Иван Петряк с Фехерваром потерял очки в матче против аутсайдера, двое украинцев помогли Кишварде победить в первенстве Венгрии.

Европа

В Германии продолжают играть на полную – в разгаре 29-й тур Бундеслиги. Бавария поиздевалась над Фортуной, отгрузив 5 голов. Шальке продолжил позорную серию заслуженным поражением от слабого Вердера – 11 матчей без побед для "кнаппен".

Соперник Шахтера неожиданно уступил на своем поле Айнтрахту. Очередной положительный результат добыла Герта – сегодня читайте материал о берлинцах на нашем сайте.

Как будут доигрывать Серию А – появился новый проект календаря чемпионата Италии. АПЛ провела новую волну тестирования на коронавирус. Первая смерть от коронавируса среди действующих футболистов – жертвой стал 25-летний игрок.