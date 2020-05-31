Петряк з Фехерваром втратив очки у матчі проти аутсайдера, двоє українців допомогли Кішварді здолати Уйпешт

Відбулись одразу три поєдинки 26-го туру чемпіонату Угорщини, традиційно не обійшлось без українців.

Чемпіонат Угорщини, 26-й тур

Кішварда – Уйпешт – 1:0

Гол: Бумба, 63

Вилучення: Калкан, 55 (У)

Діошдьйор – Мезекевешд – 1:0

Гол: Іслай, 83 (пен.)

Вилучення: Карницький, 88 (М)

Пакш – Фехервар – 0:0

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Кішварда у рідних стінах мінімально переграла Уйпешт. Здобути перемогу господарям допомогли одразу двоє українців – Богдан Мельник та Роман Карасюк.

Діошдьйор зумів вирвати три очки перед фінальним свистком поєдинку проти Мезекевешда. Кольори господарів захищав український хавбек Сергій Шестаков, а у складі гостей на поле вийшли двоє його співвітчизників – Вайда та Месхі.

За тотальної домінації Фехервар не зміг на виїзді дотиснути Пакш, суперники розійшлись миром. Український півзахисник гостей Іван Петряк був замінений на 79-й хвилині.

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