Карпати – Маріуполь: львів'яни не оскаржуватимуть можливу технічну поразку

Львівський клуб виступив з офіційною заявою щодо матчу 24-го туру УПЛ проти Маріуполя.

"Карпати не дозволять нікому маніпулювати результатами тестування та виголошувати принизливі гіпотези. Карпати, як самобутній клуб з історією, традиціями, стилем та уболівальниками стоїть вище за тих, хто спекулює на наших проблемах та має намір розжитися лайками та репостами, вигадуючи найрізноманітніші версії щодо, буцімто, нашого бажання зірвати чемпіонат.

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Для нас здоров’я наших працівників і наших футболістів є дорожчим за очки. Тому ми офіційно заявляємо, що у разі, якщо УПЛ та УАФ ухвалять рішення зарахувати Карпатам технічну поразку через не проведений матч проти ФК Маріуполь, ми жодним чином таку позицію оскаржувати не будемо", – зазначено на офіційному сайті клубу.

Нагадаємо, "зелено-білі" підтвердили, що у команді кілька гравців здали позитивний тест на коронавірус, через що поєдинок проти Маріуполя скасували. Після 23-х турів УПЛ львів'яни розташувались на останній сходинці турнірної таблиці.

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