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Коронавірус у Карпатах: захворіли Дубінчак, Гіоргадзе та один із голкіперів, – ТК Футбол

16:53 1109 Читать на русском
Коронавірус у Карпатах: захворіли Дубінчак, Гіоргадзе та один із голкіперів, – ТК Футбол
Владислав Дубінчак / ФК Карпати

Одразу троє футболістів Карпат підхопили COVID-19, через що поєдинок 24 туру УПЛ проти Маріуполя не відбудеться у заплановану дату.

Сьогодні, 30 травня, львівські Карпати повідомили про позитивні тести на коронавірус. Інфіковані були переведені на режим самоізоляції.

Карпати – Маріуполь: матч не відбудеться через позитивні тести на COVID-19 у львівській команді

Як з'ясувалося, хворих футболістів щонайменше троє. Це захисники Владислав Дубінчак (виступає за Карпати на правах оренди з Динамо) та Андро Гіоргадзе, а також один із голкіперів команди. Про це повідомили в ефірі програми Тур Online на ТК "Футбол 1".

Львівський клуб вже опублікував офіційну заяву, у якій наголосив, що Карпати не будуть оскаржувати можливе рішення про зарахування "зелено-білим" технічної поразки. Поєдинок 24 туру УПЛ проти Маріуполя, який мав пройти 31 травня, наразі відкладений. Доля матчу буде визначена пізніше.

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Теги
коронавірус Карпати Карпати Головне Владислав Дубінчак Владислав Дубінчак Андро Гіоргадзе Андро Гіоргадзе
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