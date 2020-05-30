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Шахтар Солігорськ обіграв мінське Динамо та піднявся у зону ЛЄ – підопічні Вернидуба продовжили безпрограшну серію

21:35 547 Читать на русском
Шахтар Солігорськ обіграв мінське Динамо та піднявся у зону ЛЄ – підопічні Вернидуба продовжили безпрограшну серію
Динамо Мінськ – Шахтар Солігорськ / Фото ФК Шахтар Солігорськ

Солігорський Шахтар завітав у гості до мінського Динамо в рамках 11-го туру чемпіонату Білорусі. Читайте звіт матчу на Футбол 24.

Чемпіонат Білорусі, 11-й тур

Динамо Мінськ – Шахтар Солігорськ – 0:1

Гол: Лисакович, 50

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Гості володіли ініціативою протягом першого тайму, але реалізувати її у забиті м'ячі не вдалось.

Одразу після перерви головний форвард солігорців Віталій Лисакович забив м'яч, який в підсумку і виявився переможним. У нинішньому розіграші турніру це вже 5-й гол для Віталія.

Чергові три очки підняли команду Юрія Вернидуба на третю сходинку турнірної таблиці, яка дозволяє потрапити у кваліфікацію Ліги Європи. Команда українського фахівця не знає смаку поразок вже 7 матчів поспіль. Динамо розташувалось на 12-му місці.

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