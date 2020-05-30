"Ситуація під контролем, ніяких симптомів у інфікованих нема": Ящишин – про Карпати і COVID-19

Виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин прокоментував ситуацію з захворюванням у львівському клубі.

"Дорогі друзі журналісти! Будь ласка, не нагнітайте ситуацію вигадками і неперевіреною інформацією. Мені просто волосся дибки стає, коли я читаю про госпіталізації, легіонерів та інші дурниці.

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Ми рухаємося відповідно до протоколу, перебуваємо в постійному контакті з УАФ та УПЛ. Ситуація під контролем, ніяких симптомів в інфікованих нема. В понеділок ще раз всі пройдуть тестування. Найгірше, що зараз може бути – це паніка, спричинена вашими постами. Дякую за розуміння", – написав Ящишин на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, напередодні "зелено-білі" офіційно повідомили, що йдуть на самоізоляцію через зараження коронавірусом кількох гравців. Як наслідок, поєдинок Карпати – Маріуполь, який мав відбутись 31 травня о 14:00, перенесено на невизначений термін.

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