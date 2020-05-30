Новий крок Баварії до чемпіонства у відеоогляді розгрому Фортуни

Мюнхенська Баварія розтрощила дюссельдорфську Фортуну в матчі 29-го туру німецької Бундесліги. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших миттєвостей поєдинку.

Підопічні Фліка відкрили рахунок вже в дебюті зустрічі. На 15-й хвилині Мартій Йоргенсен після удару Павара підправив м'яч у власні ворота.

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До перерви Баварія забила ще двічі. Спочатку той же Бенжамен Павар головою влучно замкнув навіс із кутового. А перед перервою Роберт Лєвандовскі завершив розкішну комбінацію за участі Кімміха та Мюллєра.

Справжній розгром мюнхенці оформили в другій половині гри. На 50-й хвилині Лєвандовскі п'ятою елегантно переправив у сітку простріл Гнабрі. А вже за дві хвилини вундеркінд Альфонсо Девіс після рейду до штрафного майданчика Фортуни встановив остаточний результат матчу.

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