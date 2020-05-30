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Новий крок Баварії до чемпіонства у відеоогляді розгрому Фортуни

30 травня 22:51 451 Читать на русском
Новий крок Баварії до чемпіонства у відеоогляді розгрому Фортуни
Лєвандовскі та Девіс / твіттер Баварії

Мюнхенська Баварія розтрощила дюссельдорфську Фортуну в матчі 29-го туру німецької Бундесліги. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших миттєвостей поєдинку.

15’ Матіас Йоргенсен
29’ Бенжамен Павар
43’ Роберт Лєвандовскі
50’ Роберт Лєвандовскі
52’ Альфонсо Девіс
 
15’ Матіас Йоргенсен
29’ Бенжамен Павар
43’ Роберт Лєвандовскі
50’ Роберт Лєвандовскі
52’ Альфонсо Девіс

Підопічні Фліка відкрили рахунок вже в дебюті зустрічі. На 15-й хвилині Мартій Йоргенсен після удару Павара підправив м'яч у власні ворота.

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До перерви Баварія забила ще двічі. Спочатку той же Бенжамен Павар головою влучно замкнув навіс із кутового. А перед перервою Роберт Лєвандовскі завершив розкішну комбінацію за участі Кімміха та Мюллєра.

Справжній розгром мюнхенці оформили в другій половині гри. На 50-й хвилині Лєвандовскі п'ятою елегантно переправив у сітку простріл Гнабрі. А вже за дві хвилини вундеркінд Альфонсо Девіс після рейду до штрафного майданчика Фортуни встановив остаточний результат матчу.

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Баварія Баварія Німеччина Баварія - Фортуна Відеоновини Фортуна Фортуна
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