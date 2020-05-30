СК Дніпро-1 – Олімпік – 3:1 – відео голів та огляд матчу

СК Дніпро-1 приймав Олімпік в рамках 24-го туру чемпіонату України. Відео голів та огляд матчу дивіться на Футбол 24.

Дніпряни святкували взяття воріт вже у першому таймі, влучним ударом відзначився Сергій Булеца.

СК Дніпро-1 впевнено обіграв Олімпік та закріпив претензії на Лігу Європи

Після перерви господарі добили суперника ще двома голами від Адамюка та Тейлора. Донецький клуб спромігся відзначитись голом престижу перед фінальним свистком, пенальті реалізував Політило.

СК Дніпро-1 закріпився з 31-м очком на 7-й сходинці, що дозволяє поборотись у плей-офф за путівку у Лігу Європи. Олімпік розташувався на 11-й сходинці, випереджаючи Карпати на 5 очок.

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