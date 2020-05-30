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СК Дніпро-1 – Олімпік – 3:1 – відео голів та огляд матчу

30 травня 22:10 543 Читать на русском
СК Дніпро-1 – Олімпік – 3:1 – відео голів та огляд матчу
СК Дніпро-1 – Олімпік / Фото СК Дніпро-1

СК Дніпро-1 приймав Олімпік в рамках 24-го туру чемпіонату України. Відео голів та огляд матчу дивіться на Футбол 24.

32’ Сергій Булеца
62’ Володимир Адамюк
77’ Лукас Тейлор
 
Сергій Політило 90+3’
32’ Сергій Булеца
62’ Володимир Адамюк
77’ Лукас Тейлор
90+3’ Сергій Політило

Дніпряни святкували взяття воріт вже у першому таймі, влучним ударом відзначився Сергій Булеца.

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Після перерви господарі добили суперника ще двома голами від Адамюка та Тейлора. Донецький клуб спромігся відзначитись голом престижу перед фінальним свистком, пенальті реалізував Політило.

СК Дніпро-1 закріпився з 31-м очком на 7-й сходинці, що дозволяє поборотись у плей-офф за путівку у Лігу Європи. Олімпік розташувався на 11-й сходинці, випереджаючи Карпати на 5 очок.

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