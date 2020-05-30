Брюгге презентував оренду Соболя цікавим відео – прес-службі бельгійського клубу довелось вчити українську

Український захисник Едуард Соболь не приховує своєї радості від продовження співпраці з чемпіоном Бельгії.

Брюгге на своєму Youtube-каналі презентував відео присвячене новій орендній угоді з Едуардом Соболем.

Шахтар та Брюгге офіційно домовились щодо трансферу Соболя

Варто відзначити, що клуб вирішив розповісти своїм фанатам цю хорошу новину українською мовою, а сам 25-річний захисник переклав інформацію бельгійською.

Нагадаємо, орендна угода з Едуардом розрахована на один рік, контракт гравця належить Шахтарю. У сезоні 2019/20 чемпіонату Бельгії Соболь провів 26 матчів, в яких відзначився трьома асистами. Керівництво чемпіонату Бельгії вирішило не догравати сезон та визначили Брюгге тріумфатором турніру.

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