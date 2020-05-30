Шахтар та Брюгге офіційно домовились щодо трансферу Соболя

Український захисник Брюгге Едуард Соболь продовжить виступати у чемпіонаті Бельгії.

Чемпіон Бельгії домовився з Шахтарем щодо продовження орендної угоди з Едуардом Соболем ще на сезон, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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Нагадаємо, минулий сезон 25-річний українець також провів у Брюгге на правах оренди, де чудово себе зарекомендував. За інформацією ЗМІ, бельгійці вели перемовини з донецьким клубом щодо повноцінного викупу Едуарда за 4 млн євро.

У сезоні 2019/20 чемпіонату Бельгії Соболь провів 26 матчів, в яких відзначився трьома асистами. Керівництво чемпіонату Бельгії вирішило не догравати сезон та визначили Брюгге тріумфатором турніру.

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