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Шахтар та Брюгге офіційно домовились щодо трансферу Соболя

18:04 2746 Читать на русском
Шахтар та Брюгге офіційно домовились щодо трансферу Соболя
Едуард Соболь / Фото УАФ

Український захисник Брюгге Едуард Соболь продовжить виступати у чемпіонаті Бельгії.

Чемпіон Бельгії домовився з Шахтарем щодо продовження орендної угоди з Едуардом Соболем ще на сезон, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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Нагадаємо, минулий сезон 25-річний українець також провів у Брюгге на правах оренди, де чудово себе зарекомендував. За інформацією ЗМІ, бельгійці вели перемовини з донецьким клубом щодо повноцінного викупу Едуарда за 4 млн євро.

У сезоні 2019/20 чемпіонату Бельгії Соболь провів 26 матчів, в яких відзначився трьома асистами. Керівництво чемпіонату Бельгії вирішило не догравати сезон та визначили Брюгге тріумфатором турніру.

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