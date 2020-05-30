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Карпати – Маріуполь: матч не відбудеться через позитивні тести на COVID-19 у львівській команді

12:00 474 Читать на русском
Карпати – Маріуполь: матч не відбудеться через позитивні тести на COVID-19 у львівській команді
Карпати – Маріуполь / Фото з відкритих джерел

Перші втрати у відновленому чемпіонаті УПЛ – у гравців аутсайтера першості виявили коронавірус.

 

Тестування на COVID-19 виявили позитивні результати в окремих гравців та серед персоналу львівських Карпат, повідомляє офіційний сайт "зелено-білих".

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Інфіковані одразу ж були переведені на режим самоізоляції, симптоми захворювання відсутні. У понеділок карпатівці пройдуть ще одне тестування.

Керівництво УАФ та УПЛ було оперативно повідомлено про ситуацію у таборі команди. Як наслідок, матч Карпати – Маріуполь, який мав відбутись 31 травня о 14:00, перенесено на невизначений термін, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Карпати - Маріуполь Карпати Карпати Маріуполь Маріуполь УАФ УПЛ коронавірус
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