Олександрія у компенсований час вирвала перемогу над Зорею завдяки скандальному пенальті

Зоря в рамках матчу 24-го туру в меншості зазнала мінімальної поразки від Олександрії.

В день матчу в Олександрії пройшла злива, тому за поле були великі переживання. На щастя, дренаж впорався з водою, а перед грою взагалі стояла сонячна погода при 17 градусах тепла – втім, потім періодично напускався короткий дощик. Вболівальників за межами стадіону не це лякало – тим паче, що їх розважали футболісти. Зокрема, Микита Каменюка по ходу першого тайму фотографував фанатів Зорі.

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Перші 20 хвилин поєдинку змусили пишатися за УПЛ – на фоні білоруської ліги це був справжній топ-футбол серйозних європейських команд, на високих швидкостях, з якісним пресингом та моментами. Краще стартували олександрійці, які вже на 2-й хвилині могли відзначитись голом з близької дистанції внаслідок метушні в штрафному гостей – удар Ковальця заблокували, а Третьяков пробив неточно. Зоря одразу ж огризнулася пострілом Третьякова метрів з 17-ти поруч зі стійкою. До 10-ї хвилини вже було ясно зрозуміло, що луганці володітимуть м'ячем, а господарі гратимуть другим номером.

Невеличкий обмін контрвипадами без якісного завершення на 10-х хвилинах несподівано переріс у два гольових епізоди: Паньків після прострілу Кабаєва на 16-й випустив м'яч з рук, але Перовіч не встиг його добити у ворота – Олександрія відповіла двома ударами з меж штрафного після кутового та атаки другим темпом. Ще за хвилину "жовто-чорні" отримали пас за спину й вихід Кабаєва сам на сам, однак в останню мить Пашаєв наздогнав його, заблокувавши постріл метрів з 15-ти. Після цього по воротах господарів пройшло ще два удари – обидва були занадто високими.

Друга половина першого тайму вийшла не такою веселою, але без моментів не залишилась. Зокрема, на 32-й хвилині Третьяков замикав подачу Ковальця головою в протихід воротарю, але Махарадзе спіймав м'яч. Лєднєв на 38-й відповів ударом по центру з дистанції – Паньків зафіксував м'яч з другої спроби. На 39-же Хомченовський обіграв двох захисників, увірвався на край штрафного й вистрілив – рикошет пом'якшив політ м'яча, зробивши його легкою здобиччю для Паньківа. Зрештою, перший тайм завершився без голів.

Другий команди спробували розпочати активно. Так, Олександрія одразу ж заробила штрафний, подачу з якого перехопив Махарадзе, а Зоря на 50-й хвилині відповіла ударом Лєднєва з дистанції – по центру, точно в руки Паньківу. Також стався обмін кросами в штрафний з різним ступінем паніки біля воріт. Після одного з них Михайліченко стріляв з гострого кута, але вийшло дуже неточно. Олександрія ж мала замикання подачі з кутового у виконанні Банада (трішки неточно). Словом, футболісти старалися, але на 60-х хвилинах темп і якість гри почали падати. Втомилася навіть техніка телеканалів Футбол, трансляція яких двічі виходила з ладу.

Володимир Шаран провів серію замін – і тут несподівано пішов дощ. Олександрія занурилася в рідну стихію боротьби на важких полях, притиснувши Зорю по-дорослому – Банада на 67-й хвилині знову неточно замикав навіс з кутового, Задерака на 69-й вривався в штрафний і ледь не перекинув Махарадзе, а на 71-й Заурі витягнув потужний удар Ковальця з близької дистанції.

Незважаючи на те, що матч проходить без глядачів, наші вболівальники за межами стадіону потужно підтримують команду Дякуємо! pic.twitter.com/UbZT8pLKM4 — FC Olexandriуa (@FCO1948) May 30, 2020

За марнотратство, однак, ледь не покарав Хомченовський, який пробивав у падінні в дальній кут після прострілу з лівого флангу – Дмитру трішки забракло точності. Крім того, команди на 70-х хвилинах розмінялися низкою стандартів та шикарних контратак, а після серії замін Віктора Скрипника луганці навіть перехопили ініціативу. Благо, тоді й дощик завершився.

В ендшпілі поєдинку команди носилися в обидва боки, але моментів довгий час не виникало. Проблеми виникали з рішеннями на останній третині, де футболісти дуже багато помилялися – зрештою, це завершилось вилученням Михайліченка, який отримав дві жовті за три хвилини. Втім, у меншості Зоря могла вирвати перемогу, завершивши контратаку на 87-й потужним ударом над поперечиною.

Покарання прийшло миттєво: господарі заробили штрафний, подачу з нього замкнули ударом Банади в стійку, а далі Абу Ханна збив Євгена (хоча той явно пірнав) – пенальті! Гостей міг врятувати VAR, який шукав фол цілих чотири хвилини, і, зрештою, Балакін вказав на "позначку". Гречишкін впевнено розстріляв ворота й приніс Олександрії мінімальну перемогу!

Таким чином, Олександрія набрала 43 очки, залишившись на п'ятій позиції з відставанням від Зорі, Динамо та Десни у три залікових бали. Інтрига в боротьбі за срібло закрутилася до максимуму!

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