Як дограватимуть Серію А – з'явився новий проект календаря чемпіонату Італії

Команди елітного дивізіону Італії завершать сезон 2019/20 в інтенсивному графіку.

Як відомо, нещодавно Серія А отримала офіційний дозвіл італійської влади на відновлення змагань. Втім, спочатку будуть зіграні поєдинки Кубка Італії – 12 та 13 червня пройдуть матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка. Ювентус зіграє з Міланом, а Наполі – з Інтером. 17 червня буде зіграний фінал Кубка, інформує Tuttosport.

Після цього поновиться і чемпіонат – 20-21 червня дограють 25 тур. Після цього команди гратимуть у єврокубковому графіку, тобто два матчі протягом тижня. Очікується, що 38 тур Серії А буде зіграний на початку серпня. Що стосується Серії Б, то там змагання планують завершити 20 серпня.

Нагадаємо, на момент зупинки чемпіонату Ювентус випереджав Лаціо на 1 очко.

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