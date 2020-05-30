toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНА КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Як дограватимуть Серію А – з'явився новий проект календаря чемпіонату Італії

11:46 68 Читать на русском
Як дограватимуть Серію А – з'явився новий проект календаря чемпіонату Італії
Роналду незабаром повернеться на поле / ФК Ювентус

Команди елітного дивізіону Італії завершать сезон 2019/20 в інтенсивному графіку.

Як відомо, нещодавно Серія А отримала офіційний дозвіл італійської влади на відновлення змагань. Втім, спочатку будуть зіграні поєдинки Кубка Італії – 12 та 13 червня пройдуть матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка. Ювентус зіграє з Міланом, а Наполі – з Інтером. 17 червня буде зіграний фінал Кубка, інформує Tuttosport.

Після цього поновиться і чемпіонат – 20-21 червня дограють 25 тур. Після цього команди гратимуть у єврокубковому графіку, тобто два матчі протягом тижня. Очікується, що 38 тур Серії А буде зіграний на початку серпня. Що стосується Серії Б, то там змагання планують завершити 20 серпня.

Нагадаємо, на момент зупинки чемпіонату Ювентус випереджав Лаціо на 1 очко.

Прогулянка для Баварії та Борусії Д, Ребров проти "зачарованого Пушкаша" і столичний тест Вернидуба – топ-матчі вікенду

blog_ava
Колос – Десна, СК Дніпро-1 – Олімпік: анонс матчів УПЛ
08:30
2048
Теги
коронавірус Італія Серія А Серія B
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Олександрія – Зоря: анонс матчу УПЛ
    Україна — 08:003956 Олександрія – Зоря: анонс матчу УПЛ
1
год
:
40
хв
Колос
14:00
Десна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук