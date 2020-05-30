Олександрія – Зоря – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Олександрія приймала Зорю в рамках 24 туру поновленої УПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів матчу Олександрія – Зоря.

Перший тайм суперники провели за рівної боротьби, явною перевагою жодна з команд не володіла.

Колос – Десна – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Після перерви ситуація кардинально не змінилась. На 84-й хвилині луганці залишились у меншості, Зорю підвів Богдан Михайліченко. Коли здавалось, що опоненти поділять очки, арбітр помітив порушення правил у штрафному майданчику гостей та призначив пенальті. Гречишкін зумів переграти Махарадзе та здобути три очки для своєї команди.

Олександрія з 43-ма очками розташувалась на 5-й сходинці, наблизившись на відстань трьох залікових балів до Динамо. Зоря продовжує втримувати друге місце з 46-ма очками.

Олександрія у компенсований час вирвала перемогу над Зорею завдяки скандальному пенальті