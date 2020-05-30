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Олександрія – Зоря – 0:1 – відео гола та огляд матчу

20:06 906 Читать на русском
Олександрія – Зоря – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Олександрія – Зоря / Фото ФК Олександрія

Олександрія приймала Зорю в рамках 24 туру поновленої УПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів матчу Олександрія – Зоря.

90+4’ Дмитро Гречишкін
 
Богдан Михайліченко 84’
84’ Богдан Михайліченко
90+4’ Дмитро Гречишкін

Перший тайм суперники провели за рівної боротьби, явною перевагою жодна з команд не володіла.

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Після перерви ситуація кардинально не змінилась. На 84-й хвилині луганці залишились у меншості, Зорю підвів Богдан Михайліченко. Коли здавалось, що опоненти поділять очки, арбітр помітив порушення правил у штрафному майданчику гостей та призначив пенальті. Гречишкін зумів переграти Махарадзе та здобути три очки для своєї команди.

Олександрія з 43-ма очками розташувалась на 5-й сходинці, наблизившись на відстань трьох залікових балів до Динамо. Зоря продовжує втримувати друге місце з 46-ма очками.

Олександрія у компенсований час вирвала перемогу над Зорею завдяки скандальному пенальті

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Зоря Зоря Олександрія - Зоря Відеоновини УПЛ Олександрія Олександрія
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