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АПЛ провела нову хвилю тестування на коронавірус

00:45 49 Читать на русском
АПЛ провела нову хвилю тестування на коронавірус
Хосеп Гвардіола / Getty Images

Англійська Прем'єр-ліга відзвітувала про чергове масове тестування на сумнозвісний COVID-19 гравців та персоналу місцевих команд.

Ліга взяла 1130 аналізів на коронавірус, повідомляє офіційний сайт організації.

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У ході тестування жоден хворий на COVID-19 не виявлений. Тести провели 28-29 травня. Це вже четверта хвиля обстеження гравців і персоналу клубів АПЛ. Під час першого тестування виявили 6 хворих, другого – 2-х інфікованих, третього – 4-х.

Нагадаємо, що АПЛ офіційно оголосила дату поновлення сезону. Чемпіонат Англії відновиться 17 червня двома перенесеними матчами, а 19 червня розпочнеться 30-й тур.

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Теги
Англія АПЛ коронавірус
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