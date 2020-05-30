Шальке продовжив ганебну серію, Вольфсбург несподівано програв Айнтрахту, новий успіх Герти: 29 тур Бундесліги, субота

У суботу в рамках 29-го туру Бундесліги відбулось п'ять поєдинків. Рахунки та звіти про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 29-й тур

Вольфсбург – Айнтрахт – 1:2

Голи: Мбабу, 58 – Сілва, 27 (пен.), Камада, 85

Вилучення: Торро, 95 (Айнтрахт, друга жовта картка)

Герта – Аугсбург – 2:0

Голи: Ділросун, 23, Пйонтек, 90+3

Майнц – Хоффенхайм – 0:1

Гол: Бебу, 43

Нереалізований пенальті: Цубер, 25 (Хоффенхайм)

Шальке – Вердер – 0:1

Гол: Біттенкур, 32

Баварія – Фортуна – початок матчу о 19:30

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Суперник Шахтаря в 1/8 Ліги Європи Вольфсбург пропустив від Айнтрахта в середині першого тайму: Марін Понграчіч порушив правила у своєму штрафному майданчику і арбітр призначив пенальті. Постріл з одинадцятиметрового впевнено реалізував Андре Сілва – дочекавшись поки голкіпер почне рухатись, португальський нападник відправив круглого у правий кут воріт.

По перерві "зелено-білі" зрівняли: після подачі зі штрафного Кевін Мбабу в районі одинадцятиметрової позначки зумів вистрибнути вище за інших і головою сильно пробив по центру воріт. За п'ять хвилин до закінчення матчу Даїчі Камада відреагував на скидку головою від Баса Доста і сходу увігнав круглого у сітку воріт, встановивши остаточний рахунок.

Герта зустрічалась з сусідом по турнірній таблиці Аугсбуром. Берлінці значно переважали свого суперника і зуміли піти на перерву за мініальної переваги: Джавайро Ділросун виявився найспритнішим у штрафному майданчику "фугерів" і після метушні захисників легко переграв голкіпера з близької відстані. Згодом Ведад Ібішевіч втратив дві чудові нагоди збільшити перевагу Герти і команди пішли на перерву за рахунку 1:0.

Вдруге Герта забила вже у доданий час: форвард збірної Польщі Кшиштоф Пйонтек отримав філігранний пас від Владіміра Даріди і ефектно поставив крапку у матчі.

Майнц мав пропускати від Хоффенхайма вже в середині першого тайму, однак Стівен Цубер з пенальті не зміг переграти Флоріана Мюллера, який вгадав напрямок удару. Зрештою, при досить рівній грі "синьо-білі" під кінець тайму змогли забити: Ільяс Бебу скористався навісом з глибини і, розібравшись з двома захисниками, пробив під голкіпером у кут воріт. Цей гол виявився єдиним у матчі.

Відвертий аутсайдер чемпіонату Вердер володів колосальною перевагою над Шальке і зміг реалізувати свої потуги в середині першої сорокап'ятихвилинки. Жан-Клер Тодібо загрався у власному штрафному майданчику, намагаючись переграти одразу трьох суперників і втратив м'яч. Своїм шансом скористався Леонардо Біттенкур, який, отримавши передачу від Мілоти Рашіци, пробив потужним ударом у верхній кут воріт.

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