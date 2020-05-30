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Перша смерть від коронавірусу серед чинних футболістів – жертвою став 25-річний гравець

10:52 752 Читать на русском
Перша смерть від коронавірусу серед чинних футболістів – жертвою став 25-річний гравець
Перша смерть футболіста від коронавірусу

Сумні новини надійшли з Болівії – COVID-19 забрав життя 25-річного Дейбера Франца Романа Гузмана.

Болівійський футболіст Дейбер Франц Роман Гузман став жертвою коронавірусу. 25-річний гравець кілька тижнів перебував у лікарні, проте медики не змогли врятувати йому життя. У нього залишилася дружина та дві доньки. Це перший офіційно підтверджений випадок смерті чинного футболіста від COVID-19 у світі, інформує Marca.

Екс-гравець Роми помер у 21-річному віці – раніше він став біженцем через агента-афериста

Гузман виступав за одну з команд другого дивізіону Болівії. Незадовго до його смерті коронавірус забрав життя батька та дядька футболіста, які проживали разом з ним. Федерації футболу країни вже висловила свої співчуття родині Гузмана.

Нагадаємо, через пандемію COVID-19 всі топ-чемпіонати Європи, а також УПЛ, пішли на вимушену паузу. Вже поновилися змагання в Німеччині, а сьогодні перші матчі пройдуть і в Україні.

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Світ Головне коронавірус Смерті футболістів
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