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Десна перемогла Колос на виїзді – чернігівці посунули Динамо на четверту позицію в УПЛ

15:52 2372 Читать на русском
Десна перемогла Колос на виїзді – чернігівці посунули Динамо на четверту позицію в УПЛ
Колос – Десна – 0:2

В рамках матчу 24-го туру чемпіонату України Колос зазнав прикрої поразки від Десни (0:2).

 
Денис Фаворов 64’
Єгор Картушов 84’
64’ Денис Фаворов
84’ Єгор Картушов

Перший посткарантинний поєдинок пройшов під акомпанемент рясної зливи над неідеальним газоном Оболонь Арени. Команди старалися не скочуватись до тактики "бий по ногах і біжи", але навіть звичайні паси, стики та підкати за такої погоди призводили до дрібних помилок і невеличких пошкоджень суглобів. Зокрема, перші ж два фоли завершились жовтими картками.

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Команди почали весело, в першій половині дебютного тайму розмінявшись низкою класних ударів. Зокрема, вже на 5-й хвилині Вільх'яльмссон замкнув подачу з кутового – точно в руки Пасту. На 10-й Лисенко замкнув ще один навіс (Паст витягнув з дев'ятки), а одразу за цим з дистанції повз ліву стійку "бахнув" Богданов. Ще за хвилину Лисенко з лівого краю штрафного пробив у лікоть Фаворова, але арбітри проігнорували цей момент. Десна огризнулася дальнім пострілом Калітвінцева на 14-й – Яшков парирував.

До цього часу вже стало помітно, що Колос захопив ініціативу й почав відверте бомбардування воріт Паста. Так, Лисенко на 17-й замикав навіс з кутового (поруч з правою стійкою), Богданов зі штрафного пробив над дев'яткою, а Смирний після ще одного пострілу Андрія не встиг вдарити метрів з шести. Щоправда, з другої половини тайму активність команд впала – в цей період можна згадати лише класну контратаку господарів зі слабким ударом Смирного з лінії штрафного, а також замикання у виконанні Ільїна повз ближню стійку. Зрештою, перший тайм завершився без голів.

На другий тайм Олександр Рябоконь випустив Картушова, але суттєвого покращення гри не сталося. На полі було багато контактної і позиційної боротьби без реального загострення – в перші 15 хвилин можна згадати тільки заблокований удар Тотовицького головою з кросу Картушова.

Було нудно, але несподівано матч спалахнув: на 64-й хвилині Десна відкрила рахунок завдяки точному замиканню подачі Тотовицького у виконанні Фаворова, а на 67-й Денис вже збивав Вільх'яльмссона у власному штрафному – арбітр призначив пенальті, а футболісти ледь не побилися. Рефері свого рішення не змінив, Гавриш підійшов до позначки – і не пробив Паста!

Колос прогнозовано побіг уперед, ледь не потрапивши у полон: на 73-й хвилині Яшков помилився при перехопленні подачі й дозволив Тамму пробити в порожній кут (естонець не влучив), а на 76-й непереконлива гра Яшкова завершилась метушнею та ударом Філіппова метрів з трьох у стійку – щоправда, там помітили чи то офсайд, чи то гандбол. На 78-й з дистанції непогано пробивав Домбровський (вище воріт) – Олімпік же зумів огризнутися тільки замиканням навісу у виконанні Лисенка. Володимир у площину не влучив.

На 83-й хвилині Руслан Костишин провів потрійну заміну, кинувши у бій Бондаренка, Морозка та свого сина Дениса, однак всього за кільканадцять секунд Десна забила вдруге. Ковалівці двічі програли повітря Огірі та Філіппову, внаслідок чого Картушов вийшов віч-на-віч з Яшковим і пробив у дальній кут – 0:2. Саме з цим рахунком матч і завершився.

Таким чином, Десна набрала 46 очок, порівнявшись з Динамо та Зорею. Чернігівці розташувалися прямо між ними, причому через кращу статистику очних зустрічей вони потіснили Динамо на четверту сходинку. Колос залишився шостим, маючи в активі 26 залікових балів.

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Десна Десна Колос Колос Колос - Десна
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