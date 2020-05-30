Десна перемогла Колос на виїзді – чернігівці посунули Динамо на четверту позицію в УПЛ

В рамках матчу 24-го туру чемпіонату України Колос зазнав прикрої поразки від Десни (0:2).

Перший посткарантинний поєдинок пройшов під акомпанемент рясної зливи над неідеальним газоном Оболонь Арени. Команди старалися не скочуватись до тактики "бий по ногах і біжи", але навіть звичайні паси, стики та підкати за такої погоди призводили до дрібних помилок і невеличких пошкоджень суглобів. Зокрема, перші ж два фоли завершились жовтими картками.

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Команди почали весело, в першій половині дебютного тайму розмінявшись низкою класних ударів. Зокрема, вже на 5-й хвилині Вільх'яльмссон замкнув подачу з кутового – точно в руки Пасту. На 10-й Лисенко замкнув ще один навіс (Паст витягнув з дев'ятки), а одразу за цим з дистанції повз ліву стійку "бахнув" Богданов. Ще за хвилину Лисенко з лівого краю штрафного пробив у лікоть Фаворова, але арбітри проігнорували цей момент. Десна огризнулася дальнім пострілом Калітвінцева на 14-й – Яшков парирував.

До цього часу вже стало помітно, що Колос захопив ініціативу й почав відверте бомбардування воріт Паста. Так, Лисенко на 17-й замикав навіс з кутового (поруч з правою стійкою), Богданов зі штрафного пробив над дев'яткою, а Смирний після ще одного пострілу Андрія не встиг вдарити метрів з шести. Щоправда, з другої половини тайму активність команд впала – в цей період можна згадати лише класну контратаку господарів зі слабким ударом Смирного з лінії штрафного, а також замикання у виконанні Ільїна повз ближню стійку. Зрештою, перший тайм завершився без голів.

На другий тайм Олександр Рябоконь випустив Картушова, але суттєвого покращення гри не сталося. На полі було багато контактної і позиційної боротьби без реального загострення – в перші 15 хвилин можна згадати тільки заблокований удар Тотовицького головою з кросу Картушова.

Було нудно, але несподівано матч спалахнув: на 64-й хвилині Десна відкрила рахунок завдяки точному замиканню подачі Тотовицького у виконанні Фаворова, а на 67-й Денис вже збивав Вільх'яльмссона у власному штрафному – арбітр призначив пенальті, а футболісти ледь не побилися. Рефері свого рішення не змінив, Гавриш підійшов до позначки – і не пробив Паста!

Колос прогнозовано побіг уперед, ледь не потрапивши у полон: на 73-й хвилині Яшков помилився при перехопленні подачі й дозволив Тамму пробити в порожній кут (естонець не влучив), а на 76-й непереконлива гра Яшкова завершилась метушнею та ударом Філіппова метрів з трьох у стійку – щоправда, там помітили чи то офсайд, чи то гандбол. На 78-й з дистанції непогано пробивав Домбровський (вище воріт) – Олімпік же зумів огризнутися тільки замиканням навісу у виконанні Лисенка. Володимир у площину не влучив.

На 83-й хвилині Руслан Костишин провів потрійну заміну, кинувши у бій Бондаренка, Морозка та свого сина Дениса, однак всього за кільканадцять секунд Десна забила вдруге. Ковалівці двічі програли повітря Огірі та Філіппову, внаслідок чого Картушов вийшов віч-на-віч з Яшковим і пробив у дальній кут – 0:2. Саме з цим рахунком матч і завершився.

Таким чином, Десна набрала 46 очок, порівнявшись з Динамо та Зорею. Чернігівці розташувалися прямо між ними, причому через кращу статистику очних зустрічей вони потіснили Динамо на четверту сходинку. Колос залишився шостим, маючи в активі 26 залікових балів.

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