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Бутко та Костевич не врятували Лех від поразки у матчі проти лідера чемпіонату Польщі

30 травня 23:35 84 Читать на русском
Бутко та Костевич не врятували Лех від поразки у матчі проти лідера чемпіонату Польщі
Богдан Бутко / Фото ФК Лех

Лех приймав Легію в рамках 27-го туру чемпіонату Польщі. Читайте звіт поєдинку на Футбол 24.

Чемпіонат Польщі, 27-й тур

Лех – Легія – 0:1

Гол: Пекгарт, 27

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Лех не зумів стримати натиск столичного клубу. Гості відкрили рахунок у середині першого тайму, цей гол і став переможним для Легії.

У складі господарів весь матч провели одразу двоє українців – захисники Богдан Бутко та Володимир Костевич. Останній отримав жовту картку за грубу гру.

Після 27-ми турів чемпіонату Польщі Легія продовжує впевнено лідирувати у турнірній таблиці, відірвавшись від найближчого переслідувача на 8 очок. Лех розташувався на 5-й сходинці.

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Теги
Українці за кордоном Світ Лех Лех Легія Легія Польща Богдан Бутко Богдан Бутко Володимир Костевич Володимир Костевич
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