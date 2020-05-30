Бутко та Костевич не врятували Лех від поразки у матчі проти лідера чемпіонату Польщі

Лех приймав Легію в рамках 27-го туру чемпіонату Польщі. Читайте звіт поєдинку на Футбол 24.

Чемпіонат Польщі, 27-й тур

Лех – Легія – 0:1

Гол: Пекгарт, 27

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Лех не зумів стримати натиск столичного клубу. Гості відкрили рахунок у середині першого тайму, цей гол і став переможним для Легії.

У складі господарів весь матч провели одразу двоє українців – захисники Богдан Бутко та Володимир Костевич. Останній отримав жовту картку за грубу гру.

Після 27-ми турів чемпіонату Польщі Легія продовжує впевнено лідирувати у турнірній таблиці, відірвавшись від найближчого переслідувача на 8 очок. Лех розташувався на 5-й сходинці.

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