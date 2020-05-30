Коронавірус в Карпати приніс захисник – він важко переносить хворобу, – ЗМІ

Ситуація у львівському клубі може мати вкрай серйозні наслідки.

"За нашою інформацією, заражених троє, ще кілька під підозрою, є захворівші і серед персоналу. Вірус приніс в команду один з захисників (прізвище не називаємо з етичних міркувань), він важко переносить хворобу, інші гравці поки не мають симптомів.

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Проблема в тому, що Карпати здали останні тести 3 дні тому, після чого інтенсивно тренувались, а результати тестування отримали лише сьогодні. Тому, насправді, могла захворіти ледь не вся команда. У понеділок Карпати проведуть повторне тестування, тоді масштаби проблеми стануть зрозуміліші", – повідомили журналісти програми "ТаТоТаке" на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, напередодні Карпати офіційно повідомили, що йдуть на самоізоляцію через зараження коронавірусом кількох гравців.

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