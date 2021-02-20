Євтушенко офіційно став головним тренером Кристала – команда перебуває на дні Першої ліги
19:16 - Читать на русском
Вадим Євтушенко продовжить тренерську діяльність у Херсоні.
Кристал призначив наставником команди Вадима Євтушенка, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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На посаді головного тренера херсонського клубу легенда Динамо замінить Сергія Шевченка, який встиг пропрацювати у команді лише кілька тижнів. Нагадаємо, у сезоні 2019/20 Євтушенко працював у тренерському штабі Динамо під керівництвом Олексія Михайличенка.
Після 16-ти турів Першої ліги херсонський Кристал залишається на дні турнірної таблиці лише з 4-ма очками.
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