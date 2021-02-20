Чемпіонат Угорщини, 22 тур

Залаегерсег – Уйпешт – 3:0

Голи: Фаворов, 34 (пен.), Шанто, 61, Кожта, 80

Господарі не знали смаку перемог у 5 турах чемпіонату поспіль (дві нічиї і три поразки). Серію вдалося перервати у матчі з прямим конкурентом за виживання – Уйпештом.

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Рахунок відкрив саме Артем Фаворов. Конівеша збили у карному майданчику, і українець з "позначки" чітко пробив по центру. Артем забив у другому матчі поспіль, довівши кількість своїх голів у чемпіонаті до 5-ти. Після перерви Шанто і Кожта добили гостей.

Перемога дозволила Залаегерсегу відірватися від зони вильоту на 3 очки – команда Фаворова ділить 8-9 місця з Уйпештом.

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