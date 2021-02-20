Олександрія приймала Минай в рамках 15-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Олександрія не помітила Минай у домашньому поєдинку, підопічні Шарана забили супернику тричі без відповіді.

Олександрія розгромила Минай та піднялася у зону Ліги Європи

Усі пропущені голи закарпатців були результатом низки помилок гостей у захисній лінії, а третій м'яч претендує на звання найкурйознішого гола сезону, де головною дійовою особою став голкіпер Миная Антон Каніболоцький.

Завдяки перемозі Олександрія піднялась на 5-ту сходинку таблциі УПЛ, Минай залишається останнім.

Ребров і момент істини: два історичні гранди, збірна України та ще безліч варіантів – куди податися після Ференцвароша