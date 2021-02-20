Фатальні помилки гравців Миная у відеоогляді поєдинку проти Олександрії – 0:3
20:19 - Читать на русском
Олександрія приймала Минай в рамках 15-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.
Олександрія не помітила Минай у домашньому поєдинку, підопічні Шарана забили супернику тричі без відповіді.
Олександрія розгромила Минай та піднялася у зону Ліги Європи
Усі пропущені голи закарпатців були результатом низки помилок гостей у захисній лінії, а третій м'яч претендує на звання найкурйознішого гола сезону, де головною дійовою особою став голкіпер Миная Антон Каніболоцький.
Завдяки перемозі Олександрія піднялась на 5-ту сходинку таблциі УПЛ, Минай залишається останнім.
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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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