Які шанси вижити, якщо ти народився у занедбаних нетрях Монровії, головного міста Ліберії? В антисанітарії, епідеміях, під палючим сонцем. Чи ризикнули б ви поставити бодай долар на те, що замурзаний і вічно голодний хлопчик із похиленої халупи, в якій мешкали ще 15 (!) його рідних братів та сестер, досягне у житті більшого успіху, ніж освіта на базі початкових класів? А він вижив. І помножив ваш долар на трильйон.

Секрет у тому, що маленький Джордж, чи, як його тоді частіше називали, Оппонг любив грати у футбол. Хоча футболом це видовище назвати було важко. Босонога дітвора радісно гасала по піску, буцаючи дірявий пакет, набитий ганчірками. Пізніше їхнє змагання набуло трохи цивілізованіших форм, тож чимало роззяв, які уважно стежили за матчем, робили ставки, а переможець ділився зі шмаркачами частиною свого виграшу. Так наш герой зрозумів: футболом можна заробляти гроші.

У Ліберії з професійним спортом усе було дуже погано, проте швидкого і технічного Веа помітили. Тренер Панпі вклав у малого всю свою душу. Багато років опісля, коли Джордж вже заробляв мільйони і кайфував від футболу на Сан-Сіро, він прикрасив свої міланські хороми написом "Коуч Панпі". Зірковий форвард ніколи не забував, кому завдячує статусом суперзірки.

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Другою ключовою фігурою у його житті став Арсен Венгер, який мав винятковий нюх на таланти. Тренера підкупила вибухова стартова швидкість Веа і його бомбардирські інстинкти. Тож у 1988-му, транзитом через камерунський Тоннер, ліберієць опиняється у Монако. Забивати починає з перших матчів, а за чотири насичені сезони оформить у футболці монегасків 66 м’ячів. У 1991-му навіть здобуде Кубок Франції, сенсаційно обігравши у фіналі потужний на ті часи Марсель.

"Бог і Арсен Венгер – ось кому я найбільше вдячний за свою футбольну кар’єру, – стверджує Веа. – Арсен ставився до мене, як батько до сина. У той час, коли расизм був на своєму піку, Арсен показав мені, що таке любов".

У 1992-му Джордж наважився вилетіти з-під батьківського крила 43-річного тренера – трансфер до ПСЖ. Але дуже швидко пошкодував про це. Тоді, як і зараз, Париж потерпав від засилля мігрантів, які привезли з собою не тільки власні усталені звички, а й кримінальні традиції. Їм протистояла столична поліція, потуг якої бракувало для наведення порядку. І тоді на підмогу виступили ультрас Парі Сен-Жермен – вони, звісно ж, дотримувались правої ідеології.

Веа опинився не в той час, не в тому місці – і потрапив під гарячу руку розгніваної торсиди. На фанатських секторах Парк де Пренс появу темношкірої зірки одразу сприйняли вороже. Джордж, зціпивши зуби, терпів і намагався продемонструвати свій найкращий футбол. Можливо, ці звірі у людській подобі змінять свою думку? Новачок забиває 14 голів у Лізі 1 і аж сім у Кубку УЄФА – зокрема, у ворота Реала. ПСЖ поступається лише двома очками Марселю у чемпіонських перегонах, здобуває Кубок Франції і доходить до півфіналу єврокубка. Проте ультрас невблаганні: "Чорні" голи не враховуються".

Кожен наступний матч – персональне пекло для Веа. Йому влаштовують обструкцію, демонструють свастику, а коли вчергове забиває – сектори повертаються до нього спиною. Тож другий сезон у Парижі, попри здобуття довгоочікуваного чемпіонства, ознаменований помітним падінням результативності форварда – лише 14 голів в усіх турнірах. Джордж остаточно зрозумів, що він чужий на цій вечірці. Замість комфортабельних апартаментів продовжував жити у готельному номері, максимально звузив коло свого спілкування і мовчки допрацьовував контракт із клубом.

Восени 1994-го ПСЖ потрапив до однієї групи ЛЧ з Баварією, Спартаком і київським Динамо. Ця кампанія стала лебединою піснею Веа у футболці ПСЖ. Кожному зі суперників він відміряв рівно по два голи, а у чвертьфіналі забив ще й Барселоні, немовби промовляючи до своїх кривдників-расистів: "Погляньте, кого ви втрачаєте!" Сім влучань принесли ліберійцеві звання найкращого снайпера турніру і солідний контракт із Міланом.

Прощатися із мальовничими вулицями Парижа ізгой виїхав на новенькому "Мерседесі" білого кольору. Але не встиг зробити кілька поворотів у центрі міста, як на "хвіст" сіла поліція. Копи на повному серйозі сприйняли футболіста за якогось обкуреного гангстера. Потім, ясна річ, були змушені вибачатися. Кривдити своїх зірок – давня традиція ПСЖ. І Мбаппе та Мессі – далеко не перші в цьому печальному списку.

Ну а Веа, переїхавши в Кальчо, нарешті віднайшов втрачений спокій і зосередився на грі. За неповні п’ять сезонів двічі брав Скудетто, зіграв майже 150 матчів, забив 58 м’ячів. А ще – отримав "Золотий м’яч-1995" і досі залишається єдиним представником Африки, якому вручали цей омріяний трофей. Джордж дочекався появи у Мілані нового голеадора – Андрія Шевченка, а тоді зі спокійною душею поїхав догравати у Челсі, потім – у Ман Сіті, Марсель та Аль-Джазіру.

Багато років опісля, у 2017-му, легендарний футболіст став президентом своєї бідолашної Ліберії. Виховав у шлюбі трьох дітей, але оскільки полюбляв стрибати у гречку, довелося визнати ще двох – від посторонніх порочних зв’язків. Сини пішли батьковими стопами. Джордж Веа-молодший вище маловідомих швейцарських клубів не піднявся. Зате вінгер Тімоті Веа опинився у Ювентусі, а також провів не один десяток матчів за збірну США. Як тут не додати, що двоюрідний брат героя цього матеріалу – Крістофер Вре, якого дехто з вас пригадає у складі лондонського Арсенала кінця 90-х.

Чим же запам’ятався володар "Золотого м’яча" на посаді президента? Попри, без сумніву, благородні наміри Веа, у Ліберії зашкалювала корупція, ріст цін та всеможливих економічних проблем. На другий термін Джорджа не переобрали. Проте у травні 2022-го він ще встиг провести телефонну розмову з Володимиром Зеленським. "Я висловив подяку за підтримку Ліберією суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема в межах ООН. Обговорили шляхи виходу з продовольчої кризи, спровокованої Росією", – підсумував наш президент.

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