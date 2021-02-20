Ельче перемогою над Ейбаром завершив ганебну безвиграшну серію у Прімері
Мінімальною перемогою Ельче над Ейбаром розпочалася суботня програма 24-го туру іспанської Ла Ліги. Звіт дня читайте на "Футбол 24".
Іспанія, Ла Ліга, 24-й тур
Ельче – Ейбар – 1:0
Гол: Кальво, 33
Атлетіко – Леванте – початок о 17:15
Валенсія – Сельта – початок о 19:30
Бетіс на останніх хвилинах у меншості переміг Хетафе
Для перемоги над Ейбаром "зелено-смугастим" вистачило й одного м'яча. На 33-й хвилині Барраган класно подав із правого флангу після розіграшу кутового, а Дані Кальво головою відправив м'яч точно в кут. Попри всі старання "зброярів", відігратися Ейбар так і не зумів. Ця перемога для Ельче стала не лише дебютною після призначення Франа Ескріби на посаду керманича команди, а й першою у чемпіонаті з 23 жовтня. До звітного поєдинку представник Аліканте мав 16-матчеву серію без перемог.