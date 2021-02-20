Іспанія, Ла Ліга, 24-й тур

Ельче – Ейбар – 1:0

Гол: Кальво, 33

Атлетіко – Леванте – початок о 17:15

Валенсія – Сельта – початок о 19:30

Бетіс на останніх хвилинах у меншості переміг Хетафе

Для перемоги над Ейбаром "зелено-смугастим" вистачило й одного м'яча. На 33-й хвилині Барраган класно подав із правого флангу після розіграшу кутового, а Дані Кальво головою відправив м'яч точно в кут. Попри всі старання "зброярів", відігратися Ейбар так і не зумів. Ця перемога для Ельче стала не лише дебютною після призначення Франа Ескріби на посаду керманича команди, а й першою у чемпіонаті з 23 жовтня. До звітного поєдинку представник Аліканте мав 16-матчеву серію без перемог.

Турнірна таблиця Ла Ліги