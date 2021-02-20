У суботу у рамках 22-го туру Бундесліги відбулось кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 22-й тур

Айнтрахт – Баварія – 2:1

Голи: Камада, 12, Юнес, 31 – Лєвандовскі, 53

Борусія М – Майнц – 1:2

Голи: Штіндль, 26 – Онісіво, 10, Штегер, 86

Кельн – Штутгарт – 0:1

Гол: Калайдзіч, 49

Фрайбург – Уніон Берлін – 0:1

Гол: Прьомель, 65

Шальке – Борусія Д – початок матчу о 19:30

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Четверта команда Бундесліги – Айнтрахт – забила у ворота Баварії вже на початку матчу. Філіп Костіч увірвався у штрафний майданчик "Ротен" з лівого флангу і прострілив в район одинадцятиметрової позначки, звідки Даїчі Камада вдотик переправив круглого у сітку. За трохи чудовий шанс змарнував Амін Юнес, пробивши здалеку повз праву стійку. Згодом він реабілітувався, закрутивши сферу з кута штрафного у дальню дев'ятку.

По перерві Роберт Лєвандовскі один м'яч відквитав: Сане, немов граючись з захисниками суперника, накрутив оборону "орлів" і прострілив на поляка, який зльоту замкнув передачу. На більше баварців не вистачило – підопічні Фліка зазнали третьої поразки в сезоні.

Одна з найгірших команд чемпіонату – Майнц – засмутила менхенгладбаську Борусію вже на 10-й хвилині матчу: Карім Онісіво, отримавши довгу передачу з центра поля, несподівано для голкіпера пробив у дальній кут воріт з лінії штрафного і вивів свою команду вперед. Господарі зуміли відігратись в середині тайму – Ларс Штіндль вдало зіграв на добиванні. Та наприкінці матчу Кевін Штегер пострілом під праву стійку вирвав несподівану перемогу для "карнавальників".

Кельн у матчі проти Штутгарта тримався увесь перший тайм. Лише по перерві підопічні Пеллегріно Матараццо змогли розпакувати ворота суперника – Саша Калайдзіч після навісу зі штрафного головою переправив сферу у кут воріт. Цей гол став єдиним у зустрічі.

Сусіди по турнірній таблиці – Фрайбург та Уніон – провели безгольовий перший тайм. Лише в середині другої сорокап'ятихвилинки Ґріша Прьомель на швидкості увірвався у штрафний майданчика суперника і головою замкнув простріл Маркуса Інгвартсена. Берлінці могли збільшити свою перевагу після пострілу Крістофера Ленца, однак сфера просвистіла повз стійку.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ