Чемпіонат Угорщини, 22-й тур

Ференцварош – Гонвед – 1:0

Гол: Узуні, 56

Фехервар – Діошдьйор – 1:3

Голи: Стопіра, 9 – Грозав, 60, 61, 89

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Підопічні Сергія Реброва без особливих зусиль обіграли Гонвед завдяки єдиному голу першій половині зустрічі. Перемога закріпила Ференцварош на першій сходинці з відривом в 17 очок від найближчого переслідувача. У поєдинку проти Гонведа зіграли одразу два українці – Ігор Харатін та Олександр Зубков.

Фехервар ніяк не може покинути зону "турбулентності", за останні 5 матчів чемпіонату команда здобула лише один заліковий бал. Цього разу Фехервар у рідних стінах примудрився поступитись Діошдьйору, який перебуває на дні турнірної таблиці. Весь матч у складі господарів провів український хавбек Іван Петряк, але результативними діями не відзначався.

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