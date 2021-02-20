Ребров наблизив Ференцварош до чемпіонства, Фехервар з Петярком ганебно програв аутсайдеру
Відбулись центральні поєдинки 22-го туру чемпіонату Угорщини. Читайте звіт на Футбол 24.
Чемпіонат Угорщини, 22-й тур
Ференцварош – Гонвед – 1:0
Гол: Узуні, 56
Фехервар – Діошдьйор – 1:3
Голи: Стопіра, 9 – Грозав, 60, 61, 89
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Підопічні Сергія Реброва без особливих зусиль обіграли Гонвед завдяки єдиному голу першій половині зустрічі. Перемога закріпила Ференцварош на першій сходинці з відривом в 17 очок від найближчого переслідувача. У поєдинку проти Гонведа зіграли одразу два українці – Ігор Харатін та Олександр Зубков.
Фехервар ніяк не може покинути зону "турбулентності", за останні 5 матчів чемпіонату команда здобула лише один заліковий бал. Цього разу Фехервар у рідних стінах примудрився поступитись Діошдьйору, який перебуває на дні турнірної таблиці. Весь матч у складі господарів провів український хавбек Іван Петряк, але результативними діями не відзначався.
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