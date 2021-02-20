Чемпіонат Молдови, 11-й тур

Шериф – Сфинтул Георге – 4:1

Голи: Коловос, 17, 52, Кастандера, 60, Траоре, 75 – Солодовніков, 81

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Юрій Вернидуб добре підготував свою команду до відновлення чемпіонату. Гравці Шерифа відвантажили супернику 4 м'ячі, на які гості відповіли лише одним голом.

"Радий що перемогли, радий і щасливий за хлопців. Практично половина з них дебютували сьогодні. Я впевнений, що ми на правильному шляху, є час і будемо йти від гри до гри", – прокоментував матч український фахівець.

Після 21-го туру чемпіонату Молдови Шериф впевнено лідирує у турнірній таблиці випереджаючи, найближчого суперника на 9 очок.

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