Матч і онлайн-трансляція Ліверпуль – Евертон стартував о 19:30 за Києвом. Обидві команди на момент початку гри перебували за межами єврокубкової зони – 6 та 7 місця відповідно. При цьому Ліверпуль програв три останні матчі чемпіонату, а Евертон – два. Щоправда, підопічні Юргена Клоппа на тижні розібралися з РБ Лейпциг у Лізі чемпіонів, зробивши вагому заявку на вихід у чвертьфінал. Останні два мерсисайдські дербі завершилися миром (0:0 та 2:2), а матч першого кола досі проклинають у таборі "червоних" – саме тоді травмувався лідер оборони Вірджил ван Дейк, який може пропустити залишок сезону. До слова, "іриски" давно не знали смаку перемог над Ліверпулем – востаннє Евертон святкував звитягу над земляками ще у 2010 році.

Ліверпуль – Евертон: онлайн-трансляція Мерсисайдського дербі

Карло Анчелотті на 238-ме дербі Мерсисайду залишив у запасі Домініка Калверта-Льюїна. Найкращий бомбардир "ірисок" (13 голів) лише залікував травму, яка завадила йому вийти з перших хвилин на Енфілді. Попереду в Евертона діяли Рішарлісон і Хамес Родрігес. Юрген Клопп отримав приємні новини у вигляді повернення Набі Кейта, але гвінеєць теж розпочав у резерві. Джордан Хендерсон вже традиційно діяв у центрі захисту в парі з Кабаком, а тріо центрхавів склали Тьягу, Вейналдум та Джонс. В атаці теж все було прогнозовано – Салах, Мане і Фірміно. Для останнього цей матч став 200-м у Прем'єр-лізі – лише 5-й бразилець, який досягнув такого показника.

Вже на перших секундах Евертон заробив кутовий, подачу з якого замкнув Годфрі – захисник бив коліном і не влучив у площину. Але швидкий гол все ж відбувся, і влетів він у ворота Ліверпуля. Озан Кабак невдало вибив м'яч та ще й провалився позиційно, Хамес класним розрізним пасом вивів Рішарлісона на побачення з Аліссоном. Форвард легко виграв дуель бразильців у кіпера господарів – точний удар низом в дальній кут. 0:1 вже на третій хвилині. Найшвидший гол Евертона в дербі за неповних 22 роки!

Пропущений гол розізлив "червоних". Трент у боротьбі "вставив" Рішарлісону – жорстко, але без картки. Перший більш-менш гострий момент у Ліверпуля на 9-й хвилині. Пікфорд у стрибку перервав небезпечний простріл Мане. Евертон відповів слабким ударом Хамеса зі штрафного в руки Аліссону. Удар Фірміно після скидки Мане був гострішим, але захисник вчасно став на шляху м'яча. Міг забивати Хендерсон, який пробивав з льоту – перший сейв Пікфорда, який у стрибку перевів на кутовий.

Ліверпуль – Евертон – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Евертон під тиском атак Ліверпуля притисся до власних воріт. Мане знайшов Трента, той приклався з-за меж штрафного – Пікфорд знову врятував. Джордан Хендерсон опинився на газоні після контакту з Дукуре, травмувавши пах. Розчарований Юрген Клоппа вже готував заміну, але капітан після отримання медичної допомоги повернувся на поле. Щоправда, ненадовго – буквально за хвилину у гру вступив Філліпс. Чергове поповнення в лазареті Ліверпуля, який і так переживає кадрову кризу.

"Червоні" заробили право на небезпечний штрафний. До м'яча підійшов Александер-Арнольд, але його постріл був невдалим. Евертон відповів куди гостріше – Аліссон врятував Ліверпуль після удару головою Коулмена в падінні! Відзначимо пас Діня, який класно знайшов свого партнера по захисту. Схожим чином по протилежних воротах пробивав Філліпс, але не так вдало – повз ворота. Це був останній момент у першому таймі. Обидві команди мали нагоди забити, але лише Евертон реалізував один свій шанс. 0:1 до перерви. Ліверпуль більше володів м'ячем, проте конвертувати це в голи не зумів.

Друга половина гри почалася моментом Ліверпуля. Мане виграв повітря і завдав удару головою – в руки Пікфорду. Ще одна схожа спроба сенегальця була неточною. "Червоні" затисли "ірисок" на їхній половині поля, використовуючи переважно навісні передачі з флангів. Фірміно не витримав і спробував щастя з дальної дистанції – без проблем для Пікфорда. Команда Клоппа ще підвищила відсотоко володіння м'ячем, але Евертон тримався. Окрім двох небезпечних ударів Мане, моментів у Ліверпуля більше не було. Падіння Салаха більше тягнуло на симуляцію, ніж на фол. Щоправда, без картки для єгиптянина.

На 62-й хвилині Калверт-Льюїн замінив Хамеса – Анчелотті кинув у бій лідера атаки. Натомість Юрген Клопп випустив Шакірі замість Джонса. Швейцарець тут же загострив, віддавши на Салаха, який розстрілював кіпера з близької дистанції – той із другої спроби зафіксував м'яч.

Евертон вистояв і зумів подвоїти свою перевагу. Рішарлісон вивів Калверта-Льюїна на ударну позицію. Перший удар парирував Аліссон, форвард пішов на добивання, але впав після контакту з Трентом. VAR підтвердив фол – пенальті. Сігурдссон реалізував свій шанс – 0:2! Команда Юргена Клоппа мала лише один момент, щоб скоротити відставання, але Пікфорд не дав відзначитися Вейналдуму.

Ліверпуль зазнав четвертої поспіль поразки в АПЛ. Евертон обіграв "червоних" вперше за 3779 днів – з 17 жовтня 2010-го. Ба більше, "іриски" виграли на Енфілді вперше з 1999 року та наздогнали Ліверпуль за очками. У обох команд по 40 пунктів.

Карло Анчелотті – герой "ірисок" та злий геній Ліверпуля

Будь-яка серія рано чи пізно закінчується. Двадцятого лютого завершилася рекордна безпрограшна серія Ліверпуля проти однієї команди. Двадцять чотири матчі без поразок одному супернику – рекордний показник в історії "червоних". Здавалося, що Евертон, який останні два матчі теж програв, є ідеальним суперником для переривання невдалої смуги, але "іриски" підтвердили своє резюме виїзної команди. Команда Анчелотті у попередніх 11-ти поєдинках за межами Гудісона набрала 23 очки – хоча б цей факт вже не робить звитягу "синіх" несподіваною. Окрім двох ударів головою Мане і дальніх пострілів команда Клоппа нічого не створила.

Жахливу для "ірисок" серію перервав Карло Анчелотті. Знаменитий італієць поповнив свою колекцію виграних дербі – до міланського, туринського та мадридського додалося ще й мерсисайдське. У 2005-му Анчелотті програв Ліверпулю драматичний фінал ЛЧ у Стамбулі, але після того регулярно засмучує "червоних". Реванш у фіналі Ліги чемпіонів з Міланом, перемоги на чолі Челсі, Реала, Наполі, а тепер і Евертона – Карлетто став героєм синьої частини Ліверпуля, яскраво підкресливши всю неміч нинішньої команди Клоппа. При цьому Анчі знову повеселив своєю реакцією на голи – особливо на фоні свого асистента Данкана Фергюсона.

Водночас не варто забувати і про інших ковалів тріумфальної перемоги. Це і Джордан Пікфорд, який кількома сейвами вберіг ворота Евертона, і гроза центру поля Том Девіс, і Рішарлісон зі Сігурдссоном – автори голів у ворота Аліссона. Але головним героєм вечора став все ж досвідчений Карлетто.

У Ліверпуля дійсно все погано – Клоппу терміново слід реагувати

Таке враження, що окремі фанати Ліверпуля ніяк не можуть зняти рожеві окуляри, заявляючи про відсутність кризи в таборі чинного чемпіона Англії. Чемпіона, який за кілька тижнів передасть корону Манчестер Сіті. Навряд чи знайдеться той, хто й зараз щиро вірить у захист титулу.

За перші 100 матчів німця на Енфілді Ліверпуль програв менше матчів, ніж за останній місяць. Із претендента на чемпіонство "червоні" перетворилися на борця за путівку в ЛЧ. Та й то, фаворитом у цій боротьбі команду Клоппа одразу й не назвеш. Навіть знаменитий Гарі Лінекер у своїй розкішній манері потролив Ліверпуль, вказавши, що Евертон у 2021 році забив на Енфілді більше, ніж Ліверпуль (2 голи проти одного).

Everton have scored twice as many Premier League goals at Anfield in 2021 than Liverpool. — Gary Lineker (@GaryLineker) February 20, 2021

Безумовно, десь можна нарікати на абсурдний пенальті імені Трента, але перемогу Евертона не можна назвати незаслуженою. Ліверпуль награв на свій гол, проте "іриски" створили більше гольових нагод та продемонстрували кращу реалізацію. У діях червоних мерсисайдців простежувалася відсутність здорової агресії та енергії. Евертон банально більше хотів перемогти.

Оптимізму Юргену не додає і травма Джордана Хендерсона. Лазарет Ліверпуля і так переповнений (Фабінью, ван Дейк, Матіп, Гомес, Жота і Мілнер), а тут ще й перспектива втратити капітана, який латає всі можливі діри. Клоппу насправді не позаздриш – мало того, що команда опинилася в ямі, так ще й можливостей для манерів майже немає. Той же Кабак, якого екстрено підписали у останній день зимового трансферного вікна, поки більше розчаровує, ніж приносить користі.

Цікаві факти

– Ліверпуль програв 4 домашні чемпіонату поспіль вперше з 1923 року. Раніше команда Юргена Клоппа поступилася Бернлі (0:1), Брайтону (0:1) та Манчестер Сіті (1:4). Востаннє ж "червоні" перемагали вдома ще 16 грудня минулого року – в матчі проти Тоттенхема.

4 - Liverpool have lost four consecutive home league games for the first time since December 1923, while they are also the first reigning top-flight champion to lose four consecutive home league games since Everton in the 1928-29 season. Nightmare. pic.twitter.com/sJGOMfeP2R — OptaJoe (@OptaJoe) February 20, 2021

– Рішарлісон забив другий найшвидший гол Евертона в дербі Мерсисайду. Швидше відзначився лише Олів'є Дакур – на першій хвилині у квітні 1999-го.

– Евертон обіграв Ліверпуль вперше за 24 матчі та вперше за 3779 днів – з 17 жовтня 2010-го

– Роберто Фірміно став 5-м бразильцем, який зіграв 200 матчів у Прем'єр-лізі. Він приєднався до Вілліана (252), Лукаса Лейви (247), Фернандінью (235) та Давіда Луїса (207).

– Ліверпуль – улюблений клуб Гілфі Сігурдссона. Ісландець забив у ворота "червоних" вже 5 голів – більше, ніж будь-якій іншій команді Англії.

– Юрген Клопп вперше з 2014 року програв 4 поспіль матчі у чемпіонаті. Тоді він ще очолював Борусію Дортмунд.

Лейпциг був не гіршим від Ліверпуля, або Чому ефектний камбек у Лізі чемпіонів досі реальний