Гол Холанда ножицями у відеоогляді матчу Шальке – Борусія Д – 0:4
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Борусія Д розчавила Шальке у 22 турі Бундесліги. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.
завершено
Джейдон Санчо 42’
Ерлінг Холанд 45’
Рафаел Геррейро 60’
Ерлінг Холанд 79’
42’ Джейдон Санчо
45’ Ерлінг Холанд
60’ Рафаел Геррейро
79’ Ерлінг Холанд
Проблеми Шальке розпочалися зі Стамбулі, який "обрізався" біля власного карного майданчика і дозволив Морею віддати гольовий пас на Санчо. Перед свистком на перерву сам англієць виступив у ролі асистента. Джейдон подав на Холанда, а нестримний норвежець ударом ножицями розстріляв Ферманна.
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У другому таймі оборона Шальке розвалилася остаточно. Геррейро завершив класну комбінацію "джмелів" з кількох різких передач у дотик. На 79 хвилині крапку у побитті господарів поставив той-таки Холанд – 0:4.
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