Проблеми Шальке розпочалися зі Стамбулі, який "обрізався" біля власного карного майданчика і дозволив Морею віддати гольовий пас на Санчо. Перед свистком на перерву сам англієць виступив у ролі асистента. Джейдон подав на Холанда, а нестримний норвежець ударом ножицями розстріляв Ферманна.

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У другому таймі оборона Шальке розвалилася остаточно. Геррейро завершив класну комбінацію "джмелів" з кількох різких передач у дотик. На 79 хвилині крапку у побитті господарів поставив той-таки Холанд – 0:4.