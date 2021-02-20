Сегунда, 26-й тур

Альбасете – Спортінг Хіхон – 0:1

Гол: Бабен, 31

Вилучення: Бойомо, 49 (А)

Гол Яремчука не допоміг Генту втримати перемогу над Мехеленом

Гравці Альбасете поки не можуть розминутись зі смугою невдач і зазнали чергової поразки, яка стала третьою поспіль для господарів.

Попри рівну боротьбу гості з Хіхона відкрили рахунок ще у першому таймі та зуміли втримати цю мінальну перевагу до кінця поєдинку. Український форвард господарів Роман Зозуля провів на полі весь матч, але українець результативними діями не відзначався.

Після 26-ти турів Альбасете залишається у зоні вильоту, а перемога закріпила Спортінг на 6-й сходинці.

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