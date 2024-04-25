Україна

У Динамо продають українця на проблемну позицію – киянам пропонують божевільну знижку за гравця, якого сватали в Європу. Шахтар давав понад мільйон за капітана України U-17, але марно – юнака, якого забракував МЮ, просувають у дві топ-ліги.

Два гравці Руха зацікавили клуб Серії А. Шахтар готовий відпустити провального легіонера, але має принципову умову. Україна може втратити перспективного вінгера.

Минай провів внутрішнє розслідування щодо спроб підкупу гравців перед матчем з Динамо. Згодом УАФ провела службове розслідування щодо скандальної ситуації.

Наші в Англії

Евертон побив Ліверпуль у дербі, вкравши шанси Клоппа на титул, а Віталій Миколенко зірвав овації після страшної травми. Борнмут у меншості втримав перемогу над Вулверхемптоном – Ілля Забарний привіз гол, але репутацію українця врятував VAR. Михайло Мудрик вразив англійські ЗМІ лише в одному, а Олександр Зінченко закотив шоу та створив магію.

Наші в Іспанії

Реал схиляє Андрія Луніна до принизливої ролі і встановив захмарний цінник. Віктор Циганков з'явився на тренуванні Жирони, а Роман Яремчук повернувся до тренувань з Валенсією. Артем Довбик може замінити 130-мільйонного бомбардира.