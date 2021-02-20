Чемпіонат Польщі, 18-й тур

Легія – Вісла Плоцьк – 5:2

Голи: Младеновіч, 10, 40, Капустка, 16, Лукіньяш, 49, 80 – Лагатор, 43, Лесняк, 45+2

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Футболісти Легії видали потужний старт поєдинку, забивши супернику три м'ячі і фактично зняли питання щодо переможця зустрічі. Такий розвиток подій дозволив господарям розслабитись, за що вони одразу поплатились, наприкінці першого тайму Плоцьк відквитав два голи.

Схоже, у перерві господарям дісталось від тренера за таку легковажність, плюс наставник вирішив освіжити захисну лінію, випустивши українського оборонця Артема Шабанова. Гравець Динамо добре впорався зі своїми обов'язками, ворота Легії у другому таймі залишились "сухими", а у ворота гостей залетіли ще два м'ячі.

Нагадаємо, для Шабанова, який виступає за польський клуб на правах оренди, це був дебютний матч. Перемога дозволила Легії очолити турнірну таблицю польської першості, відірвавшись від найближчого переслідувача на один заліковий бал.

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