Після сенсаційної поразки Атлетіко від Леванте мадридський Реал отримав шанс наблизитись до першої позиції у Ла Лізі на відстань трьох очок. Так, у команди Дієго Сімеоне однаково є матч у запасі, але вже 7 березня відбудеться мадридське дербі, в якому "вершкові" могли б скоротити відстань ще сильніше. Та і Барселона в разі осічки "королівського клубу" могла повернути другу сходинку. Словом, Реал міг відродити інтригу в битві за чемпіонство, однак для цього необхідно було перемагати Вальядолід на його полі.

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Втім, клуб Роналдо не збирався так просто віддавати очки. Старт зустрічі залишився саме за Вальядолідом – вже на 7-й хвилині господарі могли відкрити рахунок внаслідок відскоку на 11 метрів та удару Янко низом. Куртуа парирував. Ще одна небезпечна подача ледь не залетіла у ворота – Куртуа вибив її кулаками. Мадридці, однак, швидко прокинулись, у відповідь забивши гол зусиллями Маріано. На жаль, взяття воріт на 23-й хвилині скасували через офсайд.

Реал не знітився, захопивши ініціативу й продовживши атакувати, але справді небезпечних моментів практично не виникало. Це не завадило провести атаку з виходом Маріано віч-на-віч та голом у ворота Масіпа на 31-й хвилині, але і тут нападник "вершкових" заліз у офсайд. Зрештою, на перерву команди відправились за нулів на табло.

На старті другого тайму Вальядолід та Реал обмінялися моментами у виконанні Васкеса та Орельяни – Лукас на 50-й стріляв з-за меж карного майданчика, а Фабіо дозволили пробити з 11 метрів. В обох випадках голкіпери врятували. Дарма Орельяна не реалізував свій епізод, адже на 65-й хвилині Каземіро вивів "вершкових" уперед, замкнувши подачу з кутового ударом головою під дальню стійку. 0:1!

Це був останній небезпечний епізод біля воріт Масіпа, а от Вальядолід у спробах відігратись цілком міг заробити пенальті – втім, падіння Вайсмана у штрафному на 75-й хвилині арбітри проігнорували. Зрештою, нових голів вболівальники так і не побачили. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Реала.

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