Ліверпуль програв Евертону в рамках 25-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліверпуль – Евертон на Футбол 24.

Аліссону довелося витягати м'яч із сітки вже на 3 хвилині. Хамес віддав тонку передачу на Рішарлісона, за яким не встежив новачок Ліверпуля Кабак.

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В одному з моментів Салах претендував на пенальті, але арбітр проігнорував падіння єгиптянина. Натомість Калверт-Льюїн зміг переконати Кріса Кавану. Аліссон відбив перший удар форварда Евертона, а потім Домінік перечепився через Трента. Рефері вказав на "позначку", і Сігурдссон оформив підсумкові 0:2.