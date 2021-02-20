Львів на правах господаря відразу вирішив проявити ініціативу. Ренан вже на першій хвилині з-за меж штрафного цілив у дальню дев'ятку – трохи вище. Колос не знітився і дуже швидко почав доводити, чому вважався фаворитом протистояння. Гості почали більше тримати м'яч, але особливої гостроти біля воріт Костика не виникало.

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Комічності матчу додали арбітри. У головного рефері перестала працювати гарнітура. Виникла пауза, але оперативно полагодити прилад не вдалося. Віктору Копієвському довелося продовжити роботу без технічних засобів зв'язку зі своїми колегами.

Вимушена зупинка ситуації не змінила – Колос продовжував тиснути і досяг свого на 33-й хвилині. Богданов виконав навіс на лінію воротарського, де захисники не встерегли Оріховського. Вихованець Динамо без надзусиль підставив голову і спрямував м'яч у сітку. Наприкінці тайму Павло міг ще й дубль оформити, але на перерву ковалівці пішли за мінімальної переваги.

З початком другої половини вже Львів почав діяти гостріше. Колос, схоже, зробив ставку на утриманні результату і більше діяв на контратаках. Конструктиву на полі було мало – більше емоцій. Арбітри показали низку жовтих карток. Серед покараних опинився і наставник господарів Віталій Шумський.

Атмосфера ставала все гарячішою, і досягла свого піку на 74 хвилині. В'ячеслав Чурко нарешті отримав нагороду за свою активність упродовж усього матчу. Технічний вінгер змусив сфолити проти себе у штрафному майданчику – пенальті. До позначки підійшов Оріховський і впевнено оформив дубль.

На завершальних хвилинах Львів влаштував справжнісінький штурм воріт Волинця. Однак захист діяв зібрано, а в критичні моменти на допомогу приходив голкіпер. У компенсований час гості отримали право на пенальті, але Волинець зумів відбити удар Ренана.

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Завдяки цій перемозі підопічні Руслана Костишина набрали 22 очки та перервали безвиграшну серію в чемпіонаті, яка налічувала п'ять поєдинків. Після 15-ти турів Колос посідає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ. У Львова залишилося 12 пунктів та десята сходинка.